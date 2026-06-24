Goana după cele mai bune oferte din magazine

Scăderea veniturilor populației, închiderea unui număr foarte mare de firme și PFA-uri, creșterea ratei șomajului și scumpirile în lanț, sporite prin creșterea taxelor și a impozitelor, încep să se măsoare și în scăderile vânzărilor din magazine. O analiză a comportamentului de consum și a tendințelor, în perioadă de scădere a puterii de cumpărare, pe fondul creșterii inflației, arată că foarte mulți români renunță la magazinele din care obișnuiau să cumpere produse și caută ofertele cele mai convenabile. Rezultatele studiului recent arată că deși funcționează încă principiul inerției, tendința este aceea de a se renunța la produsele scumpe, în favoarea celor pe care retailerii le promovează în cadrul unor promoții cu discount semnificativ. Analiștii arată că trecerea către noile oferte se va face în mod inevitabil, chiar și pentru românii care deocamdată și-au exprimat doar tendința de a migra spre acest principiu, atunci când își vor face cumpărăturile.

Perioadele de stabilitate și de creștere economică aduc și un fenomen pozitiv pentru retaileri: fidelizarea consumatorilor. Chiar dacă unele magazine au produse mai scumpe decât altele, acestea sunt alese de cumpărători datorită unui anumit confort pe care cumpărătorii îl au în relația cu respectivul lanț de magazine. De exemplu, dacă au de ales între Mega Imagem Profi, Carrefour sau alte lanțuri mari de magazine care la un moment dat au la raft aceleași produse la prețuri diferite, cumpărătorii pot rămâne fideli unuia dintre aceste mari lanțuri doar datorită atașamentului față de brand.

Nu același lucru se întâmplă atunci când scade puterea de cumpărare. Analiștii pieței avertizau, de la începutul anului, că situația se va schimba, pe fondul creșterii inflației, iar consumatorii vor fi atrași mai ales de politicile de marketing ale retailerilor.

Primele rezultate se văd chiar în această perioadă, când deja se schimbă orientarea în funcție de discounturile pe care le fac magazinele, iar cumpărătorii sunt mai atenți la prețuri, alegând în funcție de oferte.

Potrivit celui mai recent studiu Shopfully - „The State of Shopping 2026” -, 70% dintre români spun că merg la magazinele cele mai apropiate sau convenabile pentru ei, dar 69% se pregătesc să schimbe lanțurile de magazine pe care le frecventează, dacă li se vor oferi promoții. În același timp, 77% dintre cei care au răspuns la întrebările chestionarului aplicat de analiști declară că merg la retaileri diferiți, atunci când găsesc brandurile sau produsele dorite.

Shopfully este lider european în soluții „Drive to Store” care vine în sprijinul retailerilor și al brandurilor, prin soluții online de shopping. Compania are activitate în 25 de țări, cu o echipă de peste 1.000 de specialiști și colaborează cu peste 500 de retaileri și branduri, ajungând la peste 400 de milioane de consumatori la nivel global, printr-o rețea extinsă de parteneri media, platforme digitale și soluții tehnologice inovatoare, inclusiv propria platformă de marketing hyperlocal bazată pe inteligență artificială.

Se caută doar cele mai bune promoții

Analiștii au ajuns la concluzia că în această perioadă, pe fondul inflației, românii caută cele mai bune promoții și sunt dispuși să schimbe magazinul obișnuit, iar loialitatea față de retaileri dispare, pentru că se fac economii la bugetul personal și al familiei.

Studiul mai arată că un număr mare de consumatori continuă să aprecieze proximitatea și confortul, dar nu mai aleg magazinele doar din obișnuință, ci doar după ce compară prețurile produselor, caută promoții și sunt dispuși să schimbe retailerii atunci când valoarea găsită justifică alegerea.

„Consumatorul român nu renunță la magazinul apropiat, dar devine mult mai atent la valoarea pe care o primește. Dacă oferta este relevantă, dacă produsul dorit este disponibil sau dacă promoția justifică schimbarea, oamenii sunt dispuși să iasă din rutina obișnuită de cumpărare”, a explicat Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully România.

Publicitatea se reduce la anunțurile promoțiilor

Studiul analizează și relevanța campaniilor de publicitate pe care le fac retailerii. Concluzia este că publicitatea devine utilă doar atunci când îi ajută pe consumatori să economisească – adică orice altă variantă de promovare nu va atrage consumatorii, în această perioadă, pentru că majoritatea se orientează spre posibilitatea de economisire a banilor. Doar anunțurile despre promoții cu discounturi mari au efect.

Studiul arată că 73% dintre români spun că publicitatea li se pare utilă atunci când îi ajută să descopere promoții pe care altfel nu le-ar fi remarcat. De asemenea, 42% o consideră utilă atunci când le arată produse pe baza nevoilor lor, iar 21% atunci când îi ajută să își planifice cumpărăturile.

„Reclamele nu mai pot fi gândite ca expunere sau notorietate. În retail, promovarea devine o formă de asistență în procesul de cumpărare. Consumatorul vrea să afle rapid unde găsește oferta potrivită, dacă reducerea este relevantă și dacă produsul corespunde unei nevoi reale”, arată analiștii.

Inteligența Artificială, pentru a compara prețurile

Într-o astfel de situație se poate folosi și tehnologia de ultimă generație, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți, dar numai dacă se respectă tendințele pieței, adică promovarea promoțiilor pentru produse, cu discount maxim, aplicațiile având doar rolul de a facilita accesul clientului la oferta promovată de magazin.

„Românii consideră utilă o funcție AI care compară prețurile între retaileri. Consumatorii români rămân pragmatici. Ei nu adoptă personalizarea sau instrumentele AI doar pentru că sunt noi, ci pentru că le pot aduce beneficii clare: prețuri mai bune, economii de timp, oferte mai relevante și o mai mare siguranță în decizie. Potrivit studiului Shopfully „The State of Shopping 2026”, 25% dintre români au folosit deja instrumente AI pentru decizii legate de cumpărături în ultimele 12 luni. Iar interesul pentru astfel de soluții este însă puternic orientat spre economisire: 55% consideră utilă o funcție AI care compară prețurile între retaileri, 27% urmăresc scăderile de preț, iar 25% identificarea ofertelor înșelătoare sau a trucurilor de stabilire a prețurilor. Aceeași logică se vede și în raportarea la date personale și personalizare. 54% dintre români apreciază ofertele sau sugestiile personalizate atunci când sunt utile și transparente”, mai explică analiștii. AI-ul și personalizarea nu sunt atractive pentru consumatori doar pentru că sunt tehnologii noi. Ele devin relevante atunci când rezolvă o problemă concretă: economisesc timp, bani sau reduc riscul unei alegeri proaste. Pentru retaileri, încrederea va fi la fel de importantă ca tehnologia. Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully România