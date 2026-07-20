Alertă aeriană în Tulcea după un atac cu drone în Ucraina. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că situația a fost monitorizată permanent de structurile militare române, iar pentru verificarea spațiului aerian au fost trimise în misiune patru aeronave de luptă.

Drone detectate în apropierea frontierei româno-ucrainene

Potrivit informațiilor transmise de MApN, țintele aeriene au fost observate de sistemele radar în jurul orei 18.50, în zona apropiată frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Detectarea a avut loc la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove, o zonă aflată în apropierea Deltei Dunării și a graniței româno-ucrainene.

În urma evaluării situației, Centrul Național Militar de Comandă a informat autoritățile responsabile pentru protecția populației, fiind solicitată activarea procedurilor de alertare.

Populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RO-Alert

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din nordul județului Tulcea la ora 19.06.

Autoritățile au recomandat populației să rămână informată și să respecte indicațiile transmise prin sistemele oficiale de avertizare, în contextul riscurilor generate de atacurile cu drone desfășurate în apropierea graniței României.

Sistemele de alertare aeriană sunt activate preventiv atunci când există posibilitatea ca obiecte aeriene provenite din zone de conflict să evolueze în apropierea spațiului aerian național.

Patru avioane de luptă au fost trimise pentru monitorizare

Pentru supravegherea situației aeriene au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

De asemenea, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au fost trimise în misiune pentru monitorizarea spațiului aerian.

Potrivit MApN, aeronavele italiene au decolat la ora 19.09, iar avioanele românești F-16 au fost ridicate de la sol la ora 20.13.

Misiunea a avut ca scop verificarea situației și menținerea capacității de reacție în cazul apariției unor riscuri pentru teritoriul României.

MApN: Nu au fost detectate încălcări ale spațiului aerian românesc

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata incidentului, nu au fost confirmate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

De asemenea, autoritățile nu au raportat căderi sau impacturi la sol ale unor vehicule aeriene pe teritoriul național.

Starea de alertă aeriană instituită în zona vizată a fost ridicată la ora 22.25, după ce monitorizarea nu a indicat existența unui pericol direct pentru România.

Mediafax