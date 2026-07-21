Cum va fi vremea până la jumătatea lunii august

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, aferentă intervalului 20 iulie – 17 august. În prima săptămână, temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile specifice perioadei, iar de la începutul lunii august, vremea se va menține caldă.

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Săptămâna 20 – 27 iulie

În prima săptămână a intervalului menționat, valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Pe de altă parte, vor fi mai multe ploi în regiunile sud-estice, iar în rest, regimul pluviometric va fi în general deficitar.

Săptămâna 27 iulie – 3 august

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile sud-estice, dar și mai ridicate în cele vestice.

De asemenea, cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în toate regiunile țării.

Săptămâna 3 – 10 august

Din această săptămână, valorile termice medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vestul și nord-vestul țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 10 – 17 august

Temperaturile se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și nord-vestul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

(sursa: Mediafax)