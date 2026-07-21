Scandalul fântânilor - Diana Buzoianu bagă lumea în ceață cu episodul „17 metri cubi"

Specialiștii de la Administrația Națională „Apele Române” au comunicat corect toate informațiile cu privire la modificarea legislativă inițiată de Ministerul Mediului, în legătură cu interdicțiile și sancțiunile care vor fi aplicate pentru cei care folosesc ilegal apele subterane și supraterane, însă ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a grăbit să dea explicații în nume personal și a făcut o gravă eroare de comunicare, alimentând și mai mult zvonurile privind suprataxarea sau interzicerea folosirii apei din puțuri și fântâni, în gospodării. Aceasta a menționat cei 17 metri cubi pe zi, consumul maxim până la care nu se intră sub incidența legii, dar nu a explicat cum se ajunge la acest calcul.

În mod evident, s-a interpretat afirmația ministrului ca fiind legată de impunerea unor apometre în puțuri și fântâni - deși tot „ministra” spunea că acest lucru nu se va întâmpla. Dar cum altfel să constate autoritățile că într-o gospodărie se consumă o anumită cantitate de apă pe zi? Pornind de la această lipsă de explicații în context, după ce Apele Române au transmis un comunicat cu toate explicațiile necesare, s-a lansat un nou val de fake news, doar din cauza erorii de comunicare a ministrului Mediului, lipsa informației din context fiind folosită pentru a confirma speculațiile, mai ales pe fondul altor discuții în Comisia Europeană privind suprataxarea apelor.

Cum se face calculul, în funcție de debit

ANAR a explicat, însă, de unde provine această cantitate - care nu este de 17 metri cubi pe zi, ci 17,28: Actualul proiect de lege nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată în gospodăriile populației și nu modifică drepturile cetățenilor prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996. Conform legii, românii mai pot și vor mai putea construi fântâni și puțuri, pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni și puțuri pentru nevoile gospodăriei proprii, iar această activitate nu reprezintă o infracțiune.

„Conform art. 9 alin. (2) din Legea apelor, apele de suprafață sau subterane pot fi folosite liber pentru băut, adăpatul animalelor, udat, spălat, îmbăiat și alte trebuințe gospodărești, exclusiv pentru satisfacerea necesităților gospodăriei proprii, dacă debitul prelevat nu depășește 0,2 litri pe secundă. Acest debit înseamnă aproximativ 12 litri pe minut, 720 de litri pe oră sau până la 17,28 metri cubi pe zi, în ipoteza unei funcționări continue, un nivel considerabil peste consumul obișnuit al unei gospodării”, este explicația completă dată de Apele Române.

Totodată, potrivit art. 81 alin. (2) din Legea apelor, persoanelor fizice care folosesc apa în aceste condiții nu li se aplică sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice gospodăririi apelor.

Proiectul se mai poate modifica

Proiectul publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nici măcar nu poate fi impus de acest minister sau de actualul guvern, ci a fost pus în transparență, poate fi modificat, i se pot aduce amendamente, iar către Parlament îl va trimite viitorul Executiv, care ar putea să-i dea o altă formă, chiar până la amendamentele din Parlament.

Proiectul vizează faptele grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale care produce ori este susceptibilă să producă daune semnificative asupra apei, solului, aerului, ecosistemelor sau sănătății oamenilor.

„De asemenea, sunt vizate captările ilegale de ape, ceea ce nu e cazul fântânilor care sunt prevăzute expres în legea apelor ca fiind captare legală. Așadar, nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor și captările ilegale de apă realizate la scară mare, în scop economic, cu încălcarea legii și cu efecte semnificative asupra resurselor de apă ori asupra celorlalți utilizatori”, a mai transmis ANAR.

Din comunicarea ANAR se înțelege clar de ce isteria de pe internet este fake news, iar cetățenii nu vor fi taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Pornind de la proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind transpunerea Directivei (UE) 2024/1203, de săptămâna trecută au fost distribuite în spațiul social-media informații false și mesaje de tip fake news care induc în eroare opinia publică în legătură cu o posibilă taxare a oamenilor care își construiesc fântâni în curtea proprie, iar această activitate ar putea fi o infracțiune. ANAR a explicat de ce aceste informații sunt complet eronate.