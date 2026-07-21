USR s-a dezlănțuit împotriva bisericii: religia prostește! Patriarhia, acuzată că folosește populismul deșănțat

Scandal între reprezentanții progresiști din politică și Biserica Ortodoxă Română. Deputata USR Corina Atanasiu a postat, zilele trecute, pe contul său de socializare, un mesaj prin care îi îndeamnă pe părinți să nu-și mai înscrie copiii la orele de Religie. „Dragi părinți, înscrierea copiilor la ora de Religie din școală a devenit inutilă. Redați copiilor acest timp valoros, lăsați-i să doarmă mai mult sau să se plictisească mai mult. Și plictiseala are rolul ei”, scrie membra USR.

Corina Atanasiu susține că „noile standarde de evaluare a elevilor la disciplina Religie obligă elevii să meargă la slujbe. BOR (Biserica Ortodoxă Română - n.red.) a reușit și de această dată să se folosească impecabil de ipocrizia și populismul deșănțat al unor factori din Ministerul Educației și reușește să facă obligatoriu, de la vârste fragede, mersul la biserică, dacă vrei ca elevul să ia notă mare. De aceea, vă îndemn să nu vă mai înscrieți copiii la această disciplină care nu mai înseamnă, iată, doar 1 oră, ci vreo 5. Și știu că mai mulți dintre dumneavoastră înscrieți copiii la această disciplină pentru un 10 garantat care urcă media la bursă. Nu mai e cazul. 10-le e condiționat de mersul la biserică. Poate, cu un efort de echipă, echipa părinților, reușim să ieșim din această ipocrizie generală”.

„Ne-am prostit de tot! Trebuie să ne oprim”

Iar mesajul nu se oprește aici, ci capătă tente de-a dreptul agresive. Deputata USR mai scrie: „Nu, copiii noștri nu au nevoie de 13 ani de studiu al Religiei. Au nevoie să învețe să scrie și să citească, să socotească și să nu plimbe, peste 20 de ani, moaște pe câmp ca soluție la încălzirea globală și la deșertificare”. Corina Atanasiu adaugă: „Avem nevoie de niște viitori adulți cu minte flexibilă și conectată la realitatea lor. Nu știm cum va arăta regiunea noastră în 10 ani, nu știm cum va arăta piața muncii în 10 ani. Lucrul de care au cea mai puțină nevoie copiii noștri este să nu cerceteze, să nu verifice, să nu își dezvolte mintea și glanda gândirii critice. Haideți, că ne-am prostit de tot! Trebuie să ne oprim”.

Postarea deputatei progresiste este, de fapt, o reacție a acesteia la un articol pe care l-a preluat de pe „edupedu.ro”, articol conform căruia „singurele standarde de evaluare publicate pentru disciplina Religie sunt construite exclusiv pe Religia Ortodoxă și impun participarea la slujbele bisericești și experiențele religioase personale ca repere de evaluare”.

Reacția Patriarhiei: Atac suburban la adresa credinței

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi, a reacționat la postarea deputatei USR. Acesta a precizat: „Citesc cu stupoare postarea unei doamne deputat în Parlamentul României, membră în Comisia de Învățământ, adresată părinților în vederea… neînscrierii copiilor la ora de Religie. Pentru doamna deputat, disciplina Religie este inferioară până și plictiselii. (…) Mesajul reprezintă o discriminare gravă a disciplinei Religie, a profesorilor care o predau, a părinților care aleg să își înscrie copiii la ora de Religie și a elevilor care participă la acestea”.

Părintele Adrian Agachi arată că finalul postării deputatei Corina Atanasiu „constituie un atac suburban la adresa credinței, a Bisericii, a credincioșilor și a sfinților”.

Mai mult, în replica sa, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române mai arată că mesajul deputatei USR „încurajează ura religioasă, încalcă libertatea religioasă și promovează o perspectivă asemănătoare celei din perioada regimului comunist”. „Este inadmisibil ca, după 36 de ani de democrație, să ne întoarcem la discursurile totalitariste și să descriem disciplina Religie în asemenea termeni. Scuzele ar fi binevenite, chiar necesare”, adaugă acesta.

Conform părintelui Adrian Agachi, „se pornește de la o premisă falsă și anume că orice referire la experiența religioasă a elevului înseamnă automat evaluarea sa la oră. Nu. A cere unui elev să valorifice experiențele personale sau exemple din viața comunității nu înseamnă că nota depinde de intensitatea trăirii religioase”.

Strategul USR ironizează un călugăr

Atitudinea Corinei Atanasiu la adresa religiei nu este singulară în USR. Săptămâna trecută, fostul șef al acesteia, pe vremea când ambii se aflau la conducerea Ministerului Fondurilor Europene, senatorul USR Cristian Ghinea, publica, la 17 iulie 2026, pe pagina sa de Facebook, o postare batjocoritoare la adresa foștilor miniștri PSD Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, care s-au întâlnit cu Protosul Sfântului Munte Athos Gheronda Gheorghe Vatopenditul. Cei doi au postat câte o fotografie cu acesta, ținându-l de mână.

Cristian Ghinea a preluat fotografiile și a comentat: „Miniștrii PSD-iși Rogobete și Ivan, făcând lucruri trăsnite. Măcar de s-ar fi rugat la timp să nu rateze investițiile din PNRR. Acum e prea târziu, Apropo, cum îi explic copilului meu ce fac bărbații aceștia aici?”.

Răspunsul a venit, rapid, chiar de la Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook: „Spuneți că nu știți cum să îi explicați copilului dumneavoastră ce vede. Eu i-aș spune simplu: sunt doi oameni care arată respect unui bătrân care și-a dedicat viața credinței. (…) Mai greu va fi să îi explicați de ce un om matur simte nevoia să ironizeze un călugăr și un gest de respect doar pentru câteva reacții pe Facebook”.

Credincioșii, numiți „hortodocși” și „dacopați”

Ca o coincidență, unul dintre cei mai vocali „influenceri” din zona #rezist, Andrei Caramitru, a postat, la rândul său, de mai multe ori critici similare. Într-una dintre aceste postări, Caramitru scrie, printre altele, că „Rareș Bogdan e scos la rampă de râde toată Țara să urle despre cruce. Rogobete și Ivan, singurii care au citit și ei o carte de prin PSD, sunt forțați să meargă la Athos să facă poze cu popi. După Veștea, apare mărețul, cunoscutul, credibilul Tișe (Alin Tișe - președintele liberal al Consiliuluii Județean Cluj - n.red.) să ne spună că el e vârful salvării PNL de «bolșevicii progresiști» Bolojan sau Sighiartău”.

Într-o altă postare, același Andrei Caramitru scrie: „Oricât se vor enerva zuzuraniștii (suveraniștii - n.red.) și hortodocșii (ortodocșii - n.red.) dacopați - există o direcție clară și simplă. Tinerii vor să meargă la Untold și la Beach Please, și la Nibiru. (…) Nu merg la Athos în valuri sau la Putna sau la duhovnici. Oricât vă strofocați voi și îi certați. Catolicii au înțeles și au trimis popi simpatici să pună muzică electronică acolo unde sunt tinerii. Protestanții fac altceva - atrag oamenii prin bunăvoință, prin facere de bine. Cum făceau în Bihor la azilele alea unde veneau sute de voluntari. (…) Voi doar certați, urlați și vă luptați cu realitatea și cu oamenii”.

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