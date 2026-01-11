SINDALIMENTA acuză Guvernul că lovește în interesele fermierilor români prin susținerea Acordului UE-Mercosur

„Costurile de producție tot mai mari de la an la an, coroborate cu prețurile cerealelor care au rămas la niveluri apropiate de cele din urmă cu 15 ani, conduc la o decapitalizare agresivă. În prezent, zeci de exploatații sunt deja executate silit, iar alte ferme se află la limita dintre supraviețuire și falimentul. Abordare simplistă a problemelor sectorului agricol de către Guvernul Bolojan, fără o consultare cu jucatorii din domeniu, conduce la distrugerea caracterului strategic al agriculturii”, spune Dragoș Frumosu citat într-un comunicat transmis de către SINDALIMENTA. “Industria alimentară românească va fi și ea grav afectată de această decizie și ne întrebăm ce se va întâmpla cu acele companii care au făcut investiții mari, prin implementarea unor proiecte europene”, se afirmă în comunicatul intitulat “Gir politic, dezastru economic: Acordul UE-Mercosur și falimentul agro-alimentar românesc”.

Deschiderea pieței românești pentru produse agro-alimentare ieftine din America Latină, dar foarte multe de o calitate mult inferioară celor românești, va conduce la falimente, disponibilizări masive de personal si importuri mari de alimente, se mai arată în comunicat. “Lipsa unei analize și tăcerea ministrului Agriculturii până când acordul s-a semnat, ne ridică mari suspiciuni asupra poziției domniei sale exprimate acum, a celor doi ministri de la Externe și Economie, a premierului Ilie Bolojan. Semne de întrebare ridică, de altfel, și poziția Președintele României care a încurajat aprobarea Acordului, deși nu are niciun fel de cunoștințe față de problemele agriculturii și industriei alimentare românești. Cu fermierii în stradă, președintele Franței, Macron, s-a sucit peste noapte și a votat împotriva acordului, timp în care cei ce conduc astăzi România au fost băgați la înaintare și puși să voteze acordul. Practic, președintele Franței, un adept declarat al acordului, a lucrat prin intermediul impostorilor de la București, pentru ca în fața furiei fermierilor francezi să aibă un țap ispășitor. Ne punem iarăși întrebarea firească, dacă această problemă nu a fost tranșată cu câteva ore înainte de votul de la Bruxelles, în cadrul întâlnirii pe care Nicușor Dan a avut-o la Paris cu președintele Franței. Așa se poate explica votul si trădarea celor doi miniștri USR-iști, pe care acum președintele nostru îi apară”, se afirmă în comunicatul citat. De asemenea, este acuzată și poziția duplicitară a ministrului Agriculturii și a PSD

„Declarația ministrului Agriculturii, Florin Barbu, după aprobarea Acordului Mercosur, referitoare la faptul că el a respins memorandumul propus Guvernului pentru aprobarea Acordului, nu-l face mai puțin vinovat de situația actuală. Ministrul Florin Barbu nu a ieșit public să spună ce pregătește Guvernul. Acum vine și ne explică că el s-a opus. Ne întrebăm firesc de ce pentru binele agriculturii și industriei alimentare românești, nu a ieșit public să critice poziția Guvernului, a președintelui României ? Sa fie din lașitate sau din considerente politice impuse ?

Desigur că este totuși lăudabilă poziția ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care a declarat acum că „este regretabil că Ministerul Economiei, care se ocupă de partea de comerț, nu a făcut o analiză pe partea de carne - vorbim de carnea de pui, carnea de vită, carnea de oaie, pentru a vadea diferențele de preț. Prețurile în zona Mercosur sunt cu 40-50% mai mici față de cele din România.

Dar unde era când se discuta acest acord în Guvern. Dacă într-adevăr a fost ignorat, ar trebui să demisioneze de urgență din Guvern pentru că el nu mai poate conduce acest sector. Când se va uita în ochii fermierilor ce le va spune? Scuzele nu scuză prostia, domnule ministru Barbu.

Acum PSD iese la rampă și strigă „Trădare!”. Nu spune însă că anul trecut, în decembrie, când s-a votat în Parlamentul European acordul, doar doi dintre europarlamentarii săi au votat împotrivă. Cum explică președintele PSD, Sorin Grindeanu, acest vot ? “, se mai spune în comunicatul SINDALIMENTA.

Federația solicit, în regim de urgență, următoarele:

Președintele PSD să explice public votul europarlamentarilor partidului său;

Poziția premierului cu privire la asumarea semnării Acordului UE-Mercosur de către cei doi membri USR ai Guvernului;

Poziția Premierului României față de declarația ministrului Agriculturii, Florin Barbu, și publicarea stenogramelor privind discuțiile din Guvern pe marginea Acordului;

Prezentarea discuțiilor purtate în Guvern pe tema Acordului UE-Mercosur pentru a cunoaște și opinia publică adevărul din jurul acestui vot, care nu face decât să demonstreze atacul la siguranța națională, la siguranța alimentară;

Prezentarea de către președintele României a avantajelor obținute de România în urma negocierilor cu Comisia Europeană, pentru a-și demonstra buna credință față de fermierii români;

Asumarea publică de către Președinție și Guvern a faptului că decizia semnării Acordului s-a făcut fără o analiză aprofundată, fără studii de impact sau să prezinte public studiile de impact privind efectele Acordului UE - Mercosur asupra agriculturii, industriei alimentare românești și economiei naționale, care au stat la baza fundamentării poziției oficiale a țării noastre față de acest acord.

„Politicienii aflați astăzi la putere, unii dintre fără a avea nici măcar voturile necesare pentru aceasta, trebuie să știe că democrația nu înseamnă jocuri politicianiste și interese măruțe, iar trădarea națională nu poate fi ascunsă de zarva declarațiilor politice și agălăgiei stupide produse de politicieni. Trădarea naționala și atacul la siguranța nationala trebuiesc pedepsite!”, mai transmite SINDALIMENTA în comunicatul său.