Statul bulgar investește în explorarea gazelor din Mării Negre

În noua structură de parteneriat, OMV Petrom rămâne operatorul, cu o participație de 45%, NewMed Energy deține 45%, iar BEH deține 10%, scrie CEE Energy News.

Aceasta este prima dată când o companie de stat bulgară este implicată într-un astfel de proiect. Potrivit ministrului Energiei, pe lângă taxele de concesiune, care pentru producția de petrol și gaze pot ajunge la 30%, statul va primi și 10% din veniturile viitoare din producție.

Planul de lucru aprobat, valabil până la 18 octombrie 2026, prevede forarea a trei sonde – Vineh-1, Krum-1 și Vineh-2. Prima dintre acestea este deja în curs de desfășurare; forajul de explorare a început în decembrie 2025, cu nava de foraj Noble Globetrotter I.

Khan Asparuh este situat în vestul Mării Negre, în Bulgaria, la sud de blocul Neptun din România, și are o suprafață de aproximativ 14.000 de kilometri pătrați, cu adâncimi ale apei puțin sub 2.000 de metri. Activitățile de explorare au început în 2012 și au inclus forarea a trei sonde de explorare. O amplă campanie seismică 3D din mai 2020 a identificat potențiale ținte de foraj.