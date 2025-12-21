Noile tarife și contribuții bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de la 1 ianuarie 2026

În ceea ce privește contribuția anuală percepută operatorilor economici reglementați din sectorul energiei electrice și termice, în anul 2026, autoritatea va percepe un procent unic de 0,1% asupra bazei de calcul a contribuției pentru toți operatorii economici titulari de licență / decizii de confirmare, dar nu mai mult de 500.000 lei.

* Tarife pentru acordarea/vizarea/modificarea/eliberarea unui duplicat al autorizaţiilor pentru montare/exploatare sisteme de repartizare a costurilor sau avizelor pentru exploatarea contoarelor individuale de energie termică

– Acordare/vizare autorizaţie pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire: 2.400 lei

– Acordare/vizare autorizaţie pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire: 2.400 lei

– Acordare/vizare autorizaţie pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum: 2.400 lei

– Acordare/vizare autorizaţie pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum: 2.400 lei

– Acordare/vizare aviz pentru exploatarea contoarelor individuale de energie termică: 2.400 lei

– Modificare autorizaţie/aviz: 1.200 lei

– Eliberare duplicat autorizaţie/aviz/decizie de confirmare: 125 lei.

De asemenea, operatorii economici persoane juridice, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE acreditate, vor achita 800 de lei pentru:

– modificarea acreditării pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi ca urmare a schimbării denumirii societății sau a formei de organizare;

– suspendarea acreditarii pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, cu excepția cazurilor în care este dobândită calitatea de prosumator;

Termenul de achitare a contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este de 20 de zile de la data emiterii facturii, cu excepţia contribuţiei băneşti estimate care are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei.

Aceasta se achită în rate trimestriale egale, termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate, după cum urmează: rata I – 20 de zile de la emiterea facturii, rata II – 30 aprilie 2026, rata III – 31 iulie 2026, rata IV – 31 octombrie 2026.

Dobânzile şi penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru diferențele suplimentare de obligații de plată rezultate din corectarea/modificarea declarațiilor sau din verificările documentare realizate de ANRE, dobânzile și penalitățile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței facturii de contribuție. estimat/facturii de contribuție, regularizare pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv.