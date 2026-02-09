Diseară, la Power Couple, într-o probă deja cunoscută, fetele muncesc, în timp ce băieții vor avea o misiune... specială: ”nu o să ne omorăm cu munca, puteți ațipi”

La Power Couple au mai rămas doar cinci cupluri în lupta pentru marele premiu, care poate ajunge până la 100.000 de euro. Fiecare dintre acestea demonstrează că și-au depășit deja numeroase frici și că de aici înainte pot face orice, pentru a ajunge spre finala sezonului. De la 20:30, fetele intră la joc, într-o probă bine cunoscută și discutată.

După ultima eliminare, în urma căreia familia Zmărăndescu a reușit să scape, încă o dată, prin votul celor de acasă, Luiza va admite că are sentimente puternice: ”încă nu mi-am revenit după plecarea Ilincăi și a lui Mădălin. Ne-am atașat forte mult”.

Tocmai faptul că sunt tot mai puțini îi va face pe cei rămași să analizeze tot mai mult ce va urma. ”Cred că o să fie din în ce mai grele probele. Acum, din ce am observat, au început să devină grele psihic”, va povesti Claudia, în timp ce Maria va admite că ea este convinsă că toți sunt mult mai atenți la fiecare pas făcut: ”investițiile o să înceapă să fie, din ce în ce, mai consistente”.

Odată ce Dani Oțil va face conexiunea cu fetele și va oferi băieților banii săptămânali în seif, va oferi și primele informații: ”Astăzi o să întoarcem banii cu lopata. E important să nu-i aruncăm pe fereastră sau să-i îngropăm”.

Imediat ce vor realiza ce urmează, panica se va instaura în băieți. ”M-au luat transpirațiile”, va șopti Oase!

Cu toate acestea, Dani va continua să povestească despre provocare și îi va atenționa că vor fi multe lucruri diferite față de anul trecut: ”nu o să ne omorâm cu munca. Astăzi, puteți ațipi pe perioada probei. Ne apropiem de o probă care o să vă semene cu ceva”.

Cine va duce totul la capăt și va urca în clasament? Cine va obține superputerea? Dar și cine va rata total investiția? Aflăm în doar câteva ore!

