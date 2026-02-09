Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat, legea respectată”

Locuitorii din Călățele, județul Cluj, se pregătesc să devină martorii unei intervenții exemplare a autorităților pentru mutarea unui cuib de barză. Intervenția este extrem de importantă, pentru că înaripata nu și-a găsit alt loc să-și construiască „locuința” decât pe hornul clădirii postului de Poliție din localitate.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a solicitat urgentarea procedurii de relocare a exemplarului de barză (Ciconia ciconia), deoarece acesta a produs daune hornului construcției și soba nu mai poate fi utilizată și, prin urmare, clădirea nu mai poate fi încălzită. Astfel, polițiștii care lucrează în acea clădire au fost abandonați în frig, iar în această perioadă temperaturile au înregistrat valori foarte scăzute.

Deși la prima vedere mutarea acestui cuib de barză ar putea părea un lucru simplu, în realitate operațiune are în spate o mare pregătire logistică, pentru că aceste păsări sunt protejate de lege, conform prevederilor Directivei „Păsări” şi „Habitate”. Directiva stabilește că protejarea speciilor de animale sălbatice este o prioritate majoră, iar în acest caz vedem că este mai important confortul păsărilor decât cel al oamenilor. Evident, în această perioadă cuibul este gol, berzele urmând să revină la noi din țările calde ceva mai târziu.

Este nevoie de multe avize și logistică

În aceste condiții, pentru relocarea unui cuib de barză este nevoie de foarte multe aprobări și, în final, de un ordin semnat de Ministerul Mediului și asta numai după ce s-a stabilit că nu există o alternativă acceptabilă pentru a evita disconfortul creat berzei prin mutarea cuibului odată cu revenirea ei în țară. A fost nevoie inclusiv de avizul prealabil al Academiei Române, iar relocarea cuibului se va realiza cu personal tehnic de specialitate, în prezenţa unui reprezentant al Direcției Județene de Mediu Cluj, care va superviza întreaga operațiune.

Birocrație excesivă și după mutarea cuibului

În termen de cel mult 7 zile de la data relocării, solicitantul va avea obligaţia să transmită direcției judeţene de mediu de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de relocare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute. Acest raport nu se va putea întocmi oricum, ci se va folosi un formulat tipizat, structura lui fiind stabilită în proiectul de ordin pe care Ministerul Mediului îl pregătește pentru mutarea cuibului. De asemenea, și Direcția judeţeană de mediu transmite Agenţiei Naţionale pentru Mediu și Arii Protejate, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acestei acțiuni.

Recensământul berzelor: România are circa 8.000 de cuiburi

La sfârșitul anului trecut România a finalizat recensământul berzelor, operațiune integrată în recensământul internațional al acestor păsări. Verificările în sute de localități au identificat aproape 8.000 de cuiburi. Estimările arată că în România pot cuibări între 9.752 și 12.638 de perechi. De asemenea, județul Harghita este cel mai populat de berze, găzduind cele mai multe cuiburi - 843, și aproape 1.800 de pui, iar aici localitatea Joseni are 126 de cuiburi.

În total, 7.821 de cuiburi au fost înregistrate în bazele de date, iar dintre acestea, 83% (6.509 cuiburi) au fost ocupate de familii de berze. În cuiburile monitorizate au fost observați 12.588 de pui, media fiind de 1,93 de pui pe cuib, iar numărul maxim de pui identificați într-un singur cuib a fost de șase. Situația din teren ar putea prezenta totuși modificări sensibile, având în vedere că în cadrul recensământului voluntarii au recenzat berzele doar în circa 40% dintre localitățile din țară.

Mutarea cuiburilor fără aprobare este infracțiune

Dacă barza era mutată fără ordin, atunci România risca sancțiuni de la UE.

Barza și alte 270 de specii de păsări sunt clasificate, conform prevederilor Directivei „Păsări” şi „Habitate”, ca fiind specii strict protejate. Potrivit acelorași prevederi europene, valabile in toate state membre UE, intervenția umană asupra habitatului acestor specii este strict interzisă. Legislația românească precizează că este interzisă deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor din natură. În aceste condiții, nerespectarea acestor prevederi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 de lei la 60.000 de lei.

