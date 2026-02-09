Trei sportivi români, în competiții luni la Jocurile Olimpice Milano Cortina

Prima care va intra în competiție va fi Corina Buzătoiu, care va concura la sanie simplu, în manșa 1 și manșa 2. Proba este programată să înceapă la ora 18.00.

Tot luni seara, dar de la ora 20.00, doi români vor concura la sărituri cu schiurile.

Este vorba de Andrei Cacina și de Mihnea Spulber.

România este reprezentată la Jocurile Olimpice Milano Cortina de 29 de sportivi. Jocurile Olimpice au loc în perioada 6-22 februarie 2026.

