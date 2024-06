Tarife URIAȘE de nuntă ale interpreților de muzică populară

„Oricine poate să afle tariful, iar el este decis și în funcție de zona în care este evenimentul. Poate să fie diferit. Nu cred că sunt tarife atât de mari. Există tarife pentru fiecare buget, în funcție de eveniment. Este clar că nu pot să cer aceeași bani dacă evenimentul este în București și este un eveniment restrâns, adică privat. Eu nu am de ce să mă justific nimănui, acela este tariful meu și punct. Plus de asta, eu am evenimente. Se pare că oamenii vor și așa, deci există cerință pe piață, că dacă nu aș avea evenimente, atunci cu siguranță noi, toți artiștii, am lăsa un tarif mult mai jos”, a spus Maria Constantin, potrivit spynews.ro.