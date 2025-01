EXCLUSIV ZF: Mişcarea blitz cu titlurile Fidelis prin care Ministerul Finanţelor vrea să facă rost de bani

Dobânzile şi scadenţele vor fi anunţate la finalul lunii pentru emisiunea următoare, reiese dintr-o exclusivitate ZF.

Titlurile de stat Fidelis – care spre deosebire de cele Tezaur ajung la Bursa de Valori Bucureşti, acolo unde orice investitor poate să le tranzacţioneze – sunt neimpozibile atât la tranzacţionare cât şi la scadenţă ceea ce le face un instrument extrem de popular în rândul celor care vor să obţină diversificare, luând în considerare şi faptul că dobânzile sunt superioare celor bancare. Spre comparaţie, în cazul unui depozit bancar impozitul este de 10%.

Ştefan Nanu, director general al trezoreriei statului, explică pentru ZF schimbările programului Fidelis, pe fondul atractivităţii tot mai mari a acestui program guvernamental.

„Sunt câteva schimbări în cadrul instituţional şi operaţional al Programului Fidelis care credem că vor susţine trendul ascendent şi vor creşte popularitatea acestuia. Am agreat cu noul sindicat o frecvenţă lunară pentru Fidelis începând cu luna februarie din acest an. Pentru creşterea predictibilităţii şi o planificare mai bună a investiţiilor celor care sunt interesaţi de Fidelis, am agreat ca în fiecare lună perioada de subscriere să fie de 6 zile lucrătoare şi să fie undeva în prima parte a lunii, cu anunţarea scadenţelor şi dobânzilor la sfârşitul fiecărei luni pentru următoarea ediţie. În felul acesta, sperăm că răspundem numeroaselor solicitări de creştere a frecvenţei şi a transparenţei şi predictibilităţii emisiunilor Fidelis”, a spus acesta.

Ştefan Nanu mai spune că Ministerul Finanţelor păstrează lucrurile bune, printre care diversificarea maturităţilor atât pentru lei, cât şi pentru EUR.

Titlurile de stat Fidelis au început să fie emise de Ministerul de Finanţe din vara anului 2020, programul susţinând creşterea numărului de investitori la bursă întrucât foarte multe persoane care au subscris Fidelis au rămas să tranzacţioneze şi acţiuni.

Cel mai bun an pentru emisiunile Fidelis a fost 2024, când prin intermediul celor şase emisiuni, Ministerul de Finanţe a atras 16,4 mld. de lei, adică 40% din suma totală atrasă din 2020.

