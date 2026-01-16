Analiză Prime Transaction: Randamentele dividendelor companiilor din indicele BET-BK intră pe un trend descendent

De data aceasta nu mai există niciun emitent pentru care randamentul estimat este mai mare de 10%, iar numărul emitenților pentru care acesta depășește 5% a scăzut de la 14 la 8 pe întreagă piață și de la 10 la 5 pentru emitenții incluși în indicele BET-BK (indicele ponderat cu capitalizarea free-float-ului a celor mai lichide societati listate la BVB), arată o analiză realizată de Prime Transaction. Fondul Proprietatea (FP), care a fost pentru doi ani la rând pe primul loc, de fiecare data cu randamente estimate mai mari de 10%, este și de data aceasta în partea de sus a clasamentului, pe locul al doilea, în timp ce pe primul loc a trecut un emitent care este la rândul sau o prezență obișnuită în aceasta zona, Conpet (COTE). “Mediana randamentelor pentru emitenții de pe întreagă piață de la care ne așteptam la distribuții de dividende a scăzut de la 4,19% în decembrie 2024 până la 3,34%, aceeași direcție având și medianele pentru primii 10 emitenți de pe piață, cu o scădere de la 8,15% la 6,89%, pentru primii 20 de emitenți, de la 6,24% la 4,77%, și pentru primii 30 de emitenți, de la 4,89% la 4,17%. Pentru emitenții din indicele BET-BK, mediana pe întregul indice (doar pentru emitenții pentru care estimam distribuții de dividende) a scăzut de la 4,91% la 4,17%, iar pentru primii 10 emitenți de la 7,52% la 5,17%. Pentru emitenții de pe locurile 10-20 scăderea a fost mai mica, de la 3,45% la 3,11%, așadar scăderea medianei pentru întregul indice (și pentru întreagă piață, de altfel) vine în principal de la emitenții care obișnuiau să distribuie dividende cu randamente mai mari”, potrivit analizei.

Cel mai important motiv pentru scăderea generală a randamentelor estimate este evoluția pieței în ultimele 12 luni. Rezultatele financiare nu au ținut pasul cu această evoluție, la mai mulți emitenți existând chiar scăderi ale profitului, așa că direcția randamentelor nu are cum să fie alta. Un element diferit față de anii trecuți este impozitul pe venitul din dividende, care a crescut de la 8% la 16%, reducând, pe cale de consecință, randamentele nete.

➢ Conpet (COTE) a trecut pe primul loc în topul randamentelor estimate, cu 8,68%, în creștere față de 7,84% în urma cu un an. Diferența vine de la dividendul mai mare pe care îl așteptam, în condițiile în care rezultatele financiare s-au îmbunătățit față de anul trecut în primele noua luni ale anului. Transportatorul de țiței are o politica de dividende stabilă, distribuind în fiecare an aproape integral profitul sub formă de dividende, iar în unii ani și o parte din rezultatul reportat.

➢ Fondul Proprietatea (FP) a ajuns de pe primul loc pe locul al doilea, la distanță mică fațî de primul loc, însă cu un randament cam la jumătate față de cel pe care îl estimam în urmă cu un an. Dividendul este estimat în baza politicii de dividende a fondului, care presupune distribuirea veniturilor din dividende încasate de la societățile din portofoliu și a dobânzilor la soldurile de numerar, minus dividendele speciale încasate, cheltuielile operaționale, de finanțare și impozite și a sumelor repartizate la rezervele obligatorii.

➢ Premier Energy (PE) este o apariție relativ recentă la Bursa de Valori București, iar rezultatele din acest an îi permit să distribuie dividende cu un randament în zona de sus a clasamentului, luând în considerare o rata la jumătatea intervalului din politica de dividende, 30-70% din profitul net consolidat.

➢ Nuclearelectrica (SNN) a ajuns pe locul al 4-lea, de pe locul al 8-lea în urma cu un an, însă pentru că randamentul să fie în zona pe care am estimat-o e nevoie că rata de distribuție a profitului spre dividende să rămână aproape de 50%. Alte companii de stat listate, cum este cazul Romgaz sau cum a fost cazul Transelectrica pentru mai mulți ani, au redus distribuțiile de dividende pentru a-și acoperi investițiile, iar Nuclearelectrica va avea de realizat investiții masive în retehnologizarea Unităților 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă și pentru construcția Unităților 3 și 4, așa că la un moment dat va ajunge în aceeași situație, iar momentul vă fi ales de companie și de acționarul majoritar, Ministerul Energiei, fiind greu de estimat din afara.

➢ Banca Transilvania (TLV) a urcat de pe locul 11 până pe locul 5 între emitenții din indicele BET-BK, motivul fiind rata de distribuție mai mare pe care o estimam, aceasta fiind actualizată după ce în acest an s-a situat peste nivelul la care ne așteptam. Profitul estimat este ceva mai mic decât cel de anul trecut, însă diferență este compensată de rata de distribuție mai mare.

➢ OMV Petrom (SNP) are, la fel că și Conpet și Fondul Proprietatea, o politica de dividende clara, distribuțiile urmând să înregistreze o creștere anuala intre 5% și 10%, iar în funcție de rezultatele financiare pot fi distribuite și dividende suplimentare, ceea ce s-a și întâmplat din profiturile pe ultimii 3 ani. Având în vedere că profitul are o tendință de scădere, e posibil că anul viitor să nu mai existe dividend special, sau valoarea să să scadă până la un nivel nesemnificativ.

➢ Hidroelectrica (H2O) era de obicei în partea de sus a topului dividendelor, însă rezultatele financiare în scădere fac că de data aceasta randamentul la care ne așteptam să fie mai mic de 5%. Există posibilitatea de a fi surprinși în mod pozitiv, în cazul în care re-liberalizarea pieței energiei electrice va da un impuls considerabil profitului din ultimul trimestru al anului. În ceea ce privește rata de distribuție, marja de eroare este mai mică, proiectele investitionale ale companiei nefiind atât de mari încât să justifice reducerea acesteia, mai ales într-un moment dificil pentru bugetul public.

➢ BRD Groupe Societe Generale (BRD) este în aceeași zonă în care era și anul trecut, urcând de pe locul 9 până pe locul 8, cu un randament în scădere cu ceva mai mult de un punct procentual. Profitul și rata de distribuție sunt la rândul lor apropiate atât de valorile estimate anul trecut, cât și de cele înregistrate efectiv atunci.

➢ Transilvania Investments Alliance (TRANSI) este de data aceasta SIF-ul prezent în topul primelor 10 randamente ale emitenților incluși în indicele BET-BK, după ce anul trecut Evergent Investments (EVER) era în poziția respectiva. Rezultatele celor cinci fonduri sunt unele imprevizibile, așa că marja de eroare este mai mare decât la alți emitenți.

➢ Biofarm (BIO) a fost inclusă recent în indice, iar politica sa de dividende este una stabilă, cu distribuții în jurul nivelului de 40% din profit în ultimii ani, chiar dacă intervalul asumat oficial este mai larg, între 20% și 70%. Rezultatele s-au îmbunătățit față de cele de anul trecut, așa că ne putem așteptă că și dividendul să fie mai mare.

“Dacă anul trecut existau doi emitenți din afara indicelui BET-BK pentru care randamentul estimat al dividendelor era mai mare de 8%, de data acesta nu mai este niciunul în situația respectivă, cele mai mari randamente fiind mai mici de 7%. În cazul emitenților mai mici, potențialul de a vedea surprize plăcute este mai mare decât pentru cei incluși în indice, însă acestea depind de decizii interne ale acționarilor majoritari și sunt foarte greu de estimat. De data aceasta am scăzut pragul pentru includerea în tabel de la 3% la 2%, mediana emitenților din acesta scăzând și ea de la 4,56% la 3,31%, iar a primilor 10 emitenți de la 4,79% la 3,57%”, se mai arată în analiza citată.