Transgaz se pregătește să preia gazele din Grecia, Turcia și Azerbaidjan

El a făcut ieri un control în zona stației de robinete SR2 Tuzla, împreună cu managerul de proiecte al UIMP, Victor Gurgu, și cu alți specialiști, potrivit companiei. La stația SR2, care are prevazut inclusiv sistemul de godevilare a conductei (un dispozitiv mobil, numit godevil sau PIG, care este introdus în interiorul unei conducte pentru a efectua operațiuni de curățare sau inspecție), au fost verificate activitățile de curațire și uscare a conductei.

Aceste operațiuni sunt necesare pentru începerea preluarii, în prima etapă, a gazelor din terminalele de gaze LNG din Grecia și Turcia, inclusiv a gazelor din Azerbaidjan, pentru ca în etapa a doua să se preia gazele din Neptun Deep, acest lucru urmând să se facă la sfârsitul anului 2027.

Tot ieri, șeful Transgaz s-a aflat și pe șantierul facilității Neptun Deep, facilitate care se află în stadiul de execuție. Obiectivul reprezintă cea mai mare stație de preluare și măsurare a gazelor (SRM) de pe teritoriul și din istoria României, cu un debit de un milion de metri cubi pe oră. Stația preia gazele din perimetrul Mării Negre, perimetru concesionat de către SNGN Romgaz și OMV Petrom. Facilitatea va intra în funcțiune la sfârșitul anului 2027.

“România, cu gazele din Marea Neagră, cu cele din zona Mării Caspice, cu LNG din terminalele din Turcia și din Grecia, va deveni la nivelul anilor 2027 un hub foarte important în Europa Centrală și de Est”, spunea în 2023 directorul general al Transgaz, Ion Sterian, la ceremonia de semnare a ordinului de începere a lucrărilor la gazoductul Tuzla-Podişor, o previziune care astăzi este tot mai aproape să se împlinească.

