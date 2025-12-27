Caz halucinant la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina. Un comisar-șef este acuzat că a hărțuit și a abuzat sexual un elev de 20 de ani

Comisarul-șef lucrează de peste 20 de ani la instituția din Câmpina. Ofițerul ar fi trebuit să supravegheze și să asigure disciplina și să fie un ghid pentru tineri. Nu numai că nu a făcut asta, dar e acuzat că înainte de Crăciun a hărțuit sexual un elev de 20 de ani, scrie observatornews.ro

Băiatul a încercat să se opună, iar, în încăierare, comisarul i-ar fi rupt pantalonii și l-ar fi atins în zonele intime. Ca să scape din mâinile agresorului, elevul i-ar fi spus că se va întoarce la el pentru favoruri sexuale în momentul în care va fi pregătit. A mers imediat la conducerea școlii.

"Personalul școlii nu tolerează niciun fel de abatere de la normele legale și ale regulamentului de ordine interioară. Acesta este suspendat acum pe toată perioada (n.r. anchetei). Polițistul poate fi îndepărtat, destituit din instituție și din minister", a spus purtătorul de cuvânt al Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina, Beatrice Melincianu.

"În momentul în care ajungi într-o școală de poliție sigur te aștepți ca acolo, în primul rând, să fie siguranță. [...] O nenorocire până la urmă să ajungi să ți se întâmple așa ceva într-o instituție până la urmă de elită", a spus vicepreședintele sindicatului SNPPC, Mihai Zlat.

Sesizarea a ajuns la poliţie la o zi după agresiune

La poliție, sesizarea a ajuns la o zi după agresiune. Bărbatul a ajuns pe mâinile colegilor săi polițiști o săptămână mai târziu.

"Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de poliție în vederea audierii", a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Prahova, Alexandru Niță.

În mediul online au început să apară şi alte sesizări

În urma interogatoriului, comisarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Nu își recunoaște faptele și a contestat decizia magistraților. Pe grupurile de Facebook au început să apară alte sesizări.

"Acum 8 ani, când am terminat eu, respectivul era ofițer de serviciu și se auzeau vorbe că le dă mesaje băieților", se arată într-un comentariu.

"Evaluarea psihologică realizată în luna noiembrie 2025 a fost cu rezultat apt psihologic, iar până la acest moment nu au fost înregistrate sau semnalate astfel de cazuri", a mai spus Beatrice Melincianu.

Conducerea școlii a dispus o anchetă internă pentru a afla dacă mai sunt și alte victime ale ofițerului. Comisarul nu a fost niciodată sancționat disciplinar. Câștigă 9.000 de lei, are un frate polițist tot la școala din Câmpina, iar cumnata lui este agent de poliție în oraș.