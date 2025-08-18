Trufele românești cuceresc Italia. Care sunt prețurile la export

Tot mai mulți români culeg aceste ciuperci rare, atrași de potențialul financiar și de ajutoarele acordate.

Marian Gorgioaia, un culegător autorizat din Iași, adună zilnic între 2 și 3 kilograme de trufe. Activitatea, începută ca un hobby, s-a transformat într-o sursă importantă de venituri. „Fiecare trufar trebuie să aibă doi căței care să nu deterioreze fauna sau ecosistemul. Câinii detectează trufele și le scot din pământ,” explică Marian.

Prețul trufelor variază săptămânal, fiind influențat de bursa italiană, principala piață de desfacere pentru aceste produse. În timpul verii, prețul se situează în jur de 100 de euro pe kilogram, în timp ce în sezonul toamnei, când calitatea trufelor crește, se poate ajunge la 300-350 de euro pe kilogram.

Trufe în pădurile din Iași

Specialiștii silvici notează că în pădurile din Iași există circa 5.000 de kilograme de trufe, răspândite pe o suprafață de 66.000 de hectare scoase la licitație pentru recoltare. Aceasta reprezintă o creștere cu 1.500 de kilograme față de anul precedent, iar prețul mediu de vânzare pe kilogram a urcat la 181 de lei, cu 54 de lei mai mult față de 2024.

„Anul trecut am vândut 3.500 de kilograme de trufe la un preț mediu de 127 de lei pe kilogram. Creșterea recoltei din acest an este explicată de factorii climatici, cum ar fi ploi abundente și temperaturi favorabile care au stimulat dezvoltarea trufelor,” a declarat Gabriel Doncean de la Direcția Silvică Iaș, potrivit observatornews.ro.

Majoritatea trufelor culese în România ajung în restaurantele din Italia, care le apreciază nu doar pentru gustul lor, ci și pentru valoarea lor pe piața gourmet europeană. Astfel, trufele din pădurile ieșene devin o punte între tradiția locală și gusturile rafinate ale consumatorilor internaționali.