Tunelul secret al Constanței revine la viață: investiție de 400 milioane lei pentru acces nou în port

Tunelul Palas, abandonat de 34 de ani, intră în reabilitare: proiect major pentru Portul Constanța

Un proiect strategic de peste 400 de milioane de lei promite să transforme infrastructura feroviară din Portul Constanța, readucând în circuit Tunelul Palas și creând un nou acces pentru trenurile de marfă.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat lansarea licitației pentru un proiect amplu ce vizează reabilitarea și electrificarea liniei CF 816 Palas – Port A, inclusiv consolidarea Tunelului Palas, o construcție istorică neutilizată de mai bine de trei decenii.

Un al doilea acces feroviar către cel mai mare port al României

Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității de transport feroviar de marfă și asigurarea unei rute alternative către Portul Constanța, esențială pentru fluxurile logistice naționale și europene.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul de participare pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare și electrificare a liniei CF 816 Palas – Port A, inclusiv consolidarea Tunelului Palas. Obiectivul principal este asigurarea unui al doilea acces feroviar către Portul Constanța și creșterea capacității de transport feroviar de marfă către platformele portuare, în condiții de siguranță și eficiență.”

Tunel istoric, readus la viață după peste 100 de ani

Tunelul Palas, inaugurat în anul 1900 sub numele „Carol I” și proiectat de inginerul Anghel Saligny, a fost timp de decenii o arteră vitală pentru transportul feroviar din Constanța. În prezent, acesta este neutilizat de 34 de ani.

Proiectul actual prevede nu doar reabilitarea structurii, ci și păstrarea elementelor originale din piatră, oferind o combinație între patrimoniu și infrastructură modernă.

Lucrări complexe: extindere, electrificare și modernizare completă

„Proiectul include consolidarea și reabilitarea tunelului existent, păstrând elementele constructive originale realizate din piatră, extinderea cu aproximativ 200 metri către stația Palas, modernizarea liniei și electrificarea acesteia, precum și implementarea unui Bloc de Linie Automat Integrat (BLAI) și adaptarea instalațiilor de centralizare. Vor fi realizate lucrări de colectare și evacuare a apelor pentru eliminarea infiltrațiilor și protejarea infrastructurii feroviare.”

Investiția totală este estimată la 404 milioane lei (fără TVA), iar finanțarea va fi asigurată din bugetul de stat.

Termene clare: când ar putea fi gata proiectul

„Valoarea estimată a contractului este de 404.037.640,92 lei, fără TVA, iar finanțarea se va asigura din bugetul de stat. Durata totală a contractului este de 32 luni, incluzând proiectarea, avizarea și execuția lucrărilor, iar perioada de garanție după recepție este de 60 de luni.”

Impact major pentru economie și transport

„CFR S.A. reafirmă angajamentul său pentru modernizarea infrastructurii feroviare, asigurarea siguranței circulației, creșterea eficienței operaționale și sprijinirea transportului feroviar de marfă în lanțurile logistice naționale și europene. Proiectul reprezintă un pas strategic în dezvoltarea unui transport feroviar modern și fiabil pentru operatori, instituții partenere și întreaga economie națională”

Prin acest proiect, autoritățile urmăresc nu doar revitalizarea unei infrastructuri istorice, ci și creșterea competitivității Portului Constanța, într-un context economic în care transportul de marfă devine din ce în ce mai important.â

