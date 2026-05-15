Val de concedieri în România: Peste 300 de persoane își pierd zilnic locul de muncă

Cele mai afectate sectoare sunt industria, comerțul, hotelurile și construcțiile, iar specialiștii avertizează că tendința ar putea continua și în lunile următoare, potrivit datelor obținute de Observator.

În Mangalia situația este deosebit de gravă după intrarea în faliment a șantierului naval, unde sute de angajați urmează să fie concediați. Printre ei se numără și Eugen Arsenie, care a lucrat în același loc timp de peste patru decenii.

„Eu personal lucrez în acest șantier din 1984. Toată cariera aici am lucrat. E păcat că s-a ajuns aici, nimeni nu credea”, a spus acesta.

Pentru mulți dintre cei afectați, găsirea unui nou loc de muncă în oraș este dificilă, în condițiile în care oportunitățile sunt limitate. „Mangalia nu are locuri de muncă să asigure locuri pentru cei 1.000 de salariați care vor fi concediați”, a adăugat Arsenie.

Situația devine și mai dificilă pentru familiile în care ambii parteneri își pierd locul de muncă. După două decenii de activitate în același șantier naval, Mariana Băltățeanu se confruntă acum cu incertitudinea financiară.

„Nu am liniște. Mă trezesc dimineața și mă gândesc dacă voi mai putea să îmi acopăr ratele”, a spus ea.

Zeci de mii de concedieri la nivel național

Datele oficiale arată că, de la începutul anului, peste 34.000 de contracte de muncă au fost încetate prin concediere. Numai în luna aprilie, aproape 4.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă, de trei ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai afectate domenii rămân industria prelucrătoare, comerțul, construcțiile, transporturile și sectorul HORECA. Angajatorii invocă în principal creșterea costurilor cu salariile, energia și taxele, precum și scăderea profitabilității, ceea ce a dus la restructurări pe scară largă.

„Foarte multor angajatori li s-a făcut teamă de lipsa de predictibilitate”, a explicat un specialist HR, care confirmă tendința de amânare a investițiilor și angajărilor.

Și mediul de afaceri confirmă un climat economic dificil, în care deciziile de extindere sunt tot mai prudente.

„Antreprenorii sunt îngrijorați atât de situația actuală, cât și de cea viitoare. Orice angajare este pusă sub semnul întrebării”, a declarat un reprezentant al mediului de afaceri.

În același timp, pe piață există peste 37.000 de locuri de muncă disponibile, însă mulți dintre cei concediați sunt nevoiți să ia în calcul recalificarea profesională.

Pe fondul valului de disponibilizări, crește și interesul pentru asigurările de șomaj. Acestea pornesc de la aproximativ 23 de lei pe lună și pot oferi indemnizații de până la 1.750 de lei lunar, inclusiv acoperirea a până la 18 rate bancare, în funcție de poliță.