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Zelenski vrea o întâlnire cu Putin între patru ochi

Hepta/"Linia de front de astăzi este linia de unde trebuie să înceapă diplomaţia"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus joi o întâlnire omologului său rus, Vladimir Putin, într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un "armistiţiu complet" pe durata negocierilor pentru a pune capăt războiului, notează AFP.