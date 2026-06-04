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Zelenski vrea o întâlnire cu Putin între patru ochi

de Redacția Jurnalul    |    04 Iun 2026   •   22:49
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Zelenski vrea o întâlnire cu Putin între patru ochi
Hepta/"Linia de front de astăzi este linia de unde trebuie să înceapă diplomaţia"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus joi o întâlnire omologului său rus, Vladimir Putin, într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un "armistiţiu complet" pe durata negocierilor pentru a pune capăt războiului, notează AFP.

"Ucraina propune încetarea acestui război prin intermediul unuicontact direct între dumneavoastră şi noi. Propun o întâlnire", a scris Zelenski în această scrisoare adresată "preşedintelui Federaţiei Ruse", Vladimir Putin.

"Propun să stabilim o dată clară pentru această întâlnire", a scris el.

Zelenski a adăugat că Ucraina este "pregătită pentru un armistiţiu complet pe durata negocierilor", la care consideră că trebuie să participe Europa şi Statele Unite.

Kievul a propus în repetate rânduri un armistiţiu prelungit pentru a favoriza negocierile. Însă Moscova respinge această idee, argumentând că acest lucru ar permite armatei ucrainene să îşi consolideze poziţiile.

"Linia de front de astăzi este linia de unde trebuie să înceapă diplomaţia", a mai scris preşedintele ucrainean, care s-a adresat rareori direct omologului său rus, dar a mai propus o întâlnire în trecut.

Vladimir Putin a declarat deja că va fi pregătit pentru o întâlnire cu Zelenski abia după ce un acord de pace va fi finalizat.

Preşedintele rus, care îşi încheia întâlnirea cu presa străină la Sankt Petersburg în momentul publicării scrisorii, nu a reacţionat imediat, scrie AGERPRES

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Subiecte în articol: Volodimir Zelenski vladimir putin
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