Vești proaste pentru bucureșteni: Scumpiri URIAȘE la transportul public din Capitală

Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie un proiect de hotărâre care va modifica costurile de deplasare cu transportul public din Capitală.

Cât va costa transportul public

Propunerile de tarife, potrivit proiectului, vor fi:

- o călătorie (90 minute): propunere de mărire de la 3 lei la 5 lei

- două călătorii (90 minute): de la 6 lei la 10 lei

- 10 călătorii (90 minute): de la 25 lei la 40 lei

- abonament 24 ore: de la 8 lei la 14 lei

- abonament 1 lună: de la 80 lei la 100 lei

- Abonament 12 luni: de la 700 lei la 900 lei

- călătorie la tarif special (supra-taxa): de la 80 lei la 200 lei.

Modernizarea liniilor de tramvai

Între timp, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că are de gând să modernizeze liniile de tramvai din București, care au o vechime mai mare de 40 de ani.

Rețeaua de șine de tramvai a mai fost modernizată pe anumite porțiune, însă, marea parte a infrastructurii este cu durata de viață depășită, prin acest lucru devenind și periculoasă.

Aceasta necesită reparații urgente. Prima linie de tramvai din București datează din 1871, atunci când, pentru tracțiune, erau folosiți caii.

Prima linie de tramvai electric din București datează din 1894.

Din cauza uzurii liniilor de tramvai, unele au fost scoase din folosință, pentru că erau un real pericol pentru transportul public.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că liniile de tramvai au nevoie de urgență de reabilitare.

Recent, acesta a anunțat că Primăria Municipiului București a obținut o finanțare de 265,5 milioane de euro pentru modernizarea liniilor de tramvai și încă 76,5 milioane de euro pentru achiziția de tramvaie noi.