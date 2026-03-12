Zeci de mii de români s-au întors temporar din străinătate. Bucureștiul a câștigat peste 22.000 de locuitori în ultimii 5 ani

Fenomenul arată o schimbare de tendință în migrația românilor, după decenii în care plecările în străinătate depășeau semnificativ numărul celor care reveneau în țară. Creșterea economică din ultimii ani, în special în regiunea București-Ilfov și în marile orașe, a început să atragă tot mai mulți români care aleg să se întoarcă, chiar și temporar.

Potrivit specialiștilor, aceste mișcări de populație influențează direct cererea de locuințe, în special pe segmentul de închirieri.

„Datele INS indică o tendință clară de revenire în țară a românilor, cel puțin temporar, pentru perioade de minimum 12 luni. Tendința este cea mai pronunțată în București, dar este vizibilă și în principalele județe ale țării. În timp, acest fenomen poate influența dinamica pieței imobiliare, mai ales pe segmentul închirierilor pe termen scurt și mediu”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Bucureștiul a câștigat peste 22.000 de locuitori din migrația externă

Capitala rămâne principalul pol de atracție pentru românii care revin din străinătate. În perioada 2020-2024, aproximativ 39.000 de români s-au mutat definitiv în București, în timp ce peste 31.500 au plecat definitiv în alte țări, rezultând un plus de aproximativ 7.500 de locuitori.

Dacă sunt luate în calcul și mutările temporare de cel puțin un an, bilanțul este și mai mare. În aceeași perioadă, aproape 104.000 de persoane s-au stabilit temporar în București după ce locuiseră în străinătate, iar circa 89.000 au plecat temporar din Capitală, ceea ce înseamnă un surplus de aproximativ 15.000 de persoane.

În total, Bucureștiul a câștigat circa 22.500 de locuitori din migrația externă în ultimii cinci ani.

Totuși, analiza arată că ritmul de creștere s-a redus în ultimii ani. Dacă în 2022 Capitala a înregistrat un plus de aproximativ 11.000 de locuitori, în 2024 diferența dintre plecări și sosiri a scăzut la mai puțin de 300 de persoane.

Ilfov, alternativa la București pentru românii care se întorc în țară

Județul Ilfov devine tot mai atractiv pentru românii care revin din străinătate și caută locuințe în apropierea Capitalei.

În perioada analizată, aproximativ 3.800 de români s-au mutat definitiv în localitățile din Ilfov, în timp ce 2.500 au plecat în străinătate, rezultând un plus de 1.300 de locuitori.

La nivelul migrației temporare, aproape 25.000 de persoane s-au mutat în județ după ce au locuit în străinătate, în timp ce aproximativ 21.000 au plecat temporar, ceea ce înseamnă un surplus de aproximativ 4.000 de persoane.

Per total, Ilfovul a câștigat peste 5.300 de locuitori din migrația externă în intervalul 2020-2024.

Marile județe ale țării atrag tot mai mulți români reveniți din străinătate

Fenomenul nu se limitează la regiunea București-Ilfov. Datele INS arată că toate marile județe ale țării au înregistrat creșteri ale populației din migrația externă temporară.

Printre cele mai importante exemple: