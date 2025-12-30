An record pe bursele europene: băncile au fost marile câștigătoare ale lui 2025

Motorul acestei performanțe au fost acțiunile băncilor, care au avut profituri mari, ajutate de o economie mai stabilă decât se estima la începutul anului. Indicele Stoxx 600, care include cele mai importante companii listate din Europa, a urcat cu aproximativ 16% în 2025, atingând maxime istorice. Pentru comparație, acest indice a depășit chiar și evoluția pieței americane S&P 500, atunci când randamentele sunt raportate în dolari, un lucru rar în ultimii ani.

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de sectorul bancar. Aici, acțiunile au crescut, în medie, cu 65%, cea mai mare majorare anuală din 1997 până în prezent, potrivit Bloomberg. Creșterea a fost susținută de mai mulți factori ușor de înțeles chiar și pentru cei care nu urmăresc zilnic piețele financiare. Băncile au obținut profituri mai mari din credite, comisioane și tranzacții financiare. În același timp, și-au controlat mai bine costurile și au returnat o parte importantă din câștiguri investitorilor sub formă de dividende.

„Un amestec eclectic de acțiuni a depășit piața, dar băncile s-au aflat clar în prim-plan”, a explicat Peter Oppenheimer, expert financiar la Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume.

Printre băncile care au avut un an excepțional se numără instituții mari și cunoscute la nivel european, precum Banco Santander, Société Générale – grupul mamă al BRD – sau Commerzbank, unele fiind pe cale să încheie cel mai bun an din istoria lor bursieră.

Un alt motiv pentru care Europa a atras interesul investitorilor în 2025 este faptul că piețele europene sunt mai puțin dependente de marile companii tehnologice decât Wall Street. În SUA, o mare parte din creșterea burselor vine de la câteva nume uriașe din tehnologie, considerate de unii analiști supraevaluate.

În schimb, Europa beneficiază de un echilibru mai mare între sectoare, precum bănci, industrie, energie, apărare sau minerit. „Diferența de evaluare față de SUA rămâne atractivă, iar contextul macroeconomic este favorabil”, a explicat Ulrich Urbahn, strateg la banca germană Berenberg.

Pe lângă bănci, și alte sectoare au avut creșteri puternice în 2025. Companiile din industria de apărare au beneficiat de majorarea cheltuielilor militare în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice. Firme din industria de apărare precum Rheinmetall (Germania) sau Babcock (Marea Britanie) au atins maxime istorice pe bursă. Indra Sistemas (Spania) a crescut cu aproximativ 180% într-un singur an.

De asemenea, companiile miniere au fost printre câștigători, susținute de scumpirea metalelor prețioase și industriale. Producătorul de aur și argint Fresnillo a avut una dintre cele mai bune evoluții din Europa, cu o creștere de peste 400% a acțiunilor în 2025. Și unele companii din sectorul cuprului și-au dublat valoarea. Creșterea a fost susținută de cererea generată de centrele de date și de dezvoltarea inteligenței artificiale.

În schimb, alte sectoare au avut un an dificil. Industria auto, bunurile de consum și publicitatea au fost afectate de cererea mai slabă, costuri mai mari și incertitudini economice. Companii precum Stellantis (-25%), Puma (-50%) sau grupul de publicitate WPP (-60%) au înregistrat scăderi semnificative pe bursă.

Privind spre anul viitor, analiștii sunt prudenți, dar optimiști. Mulți consideră că 2026 ar putea continua trendul pozitiv, dacă profiturile companiilor vor crește în același ritm. Stabilitatea ratelor dobânzilor, inflația mai temperată și o economie europeană în revenire sunt factori care pot susține piețele.

Pentru România, aceste evoluții sunt relevante inclusiv prin legătura directă cu băncile europene prezente local. De asemenea, ele contează și prin fondurile de pensii și investiții care au expunere pe piețele externe. Performanța burselor europene influențează indirect economiile populației, randamentele fondurilor de pensii private. În același timp, afectează costurile de finanțare din regiune, inclusiv dobânzile la care se poate împrumuta statul și companiile.

(sursa: Mediafax)