Bacteriile devin tot mai puternice. Cercetătorii români caută soluții prin vaccinuri de nouă generație

În acest context îngrijorător, trei cercetători ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca lucrează la dezvoltarea unor vaccinuri de nouă generație, cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a combate bacteriile care nu mai răspund la antibiotice.

Vaccinuri dezvoltate cu ajutorul IA

Proiectul se bazează pe identificarea, prin metode AI, a unor proteine specifice bacteriilor rezistente.

„Practic, pentru a dezvolta un vaccin avem nevoie să identificăm o proteină din bacteria respectivă, pe această proteină există anumite regiuni care se numesc epitopi, sunt regiuni micuţe din aceste proteine care sunt cunoscute practic de anticorpi”, explică Vlad Cojocaru, specialist în biologie structurală computațională, potrivit observatornews.ro.

Rezultatele obținute prin simulări pe calculator sunt ulterior testate în laboratoare, în colaborare cu parteneri din alte 13 universități europene de prestigiu. Cercetarea vizează în special bacteriile cunoscute pentru nivelul ridicat de rezistență la antibiotice.

Specialiștii subliniază însă că inteligența artificială nu înlocuiește munca de laborator, ci o completează.

„Bacteriile învață să evite tratamentele pe care le avem deja la dispoziție, iar noi încercăm să descoperim noi metode prin care să inhibăm această rezistență”, mai spune Vlad Cojocaru.

Consum excesiv de antibiotice în România

Experții atrag atenția că utilizarea iresponsabilă a antibioticelor contribuie semnificativ la agravarea problemei. Potrivit datelor, 3% dintre români iau antibiotice zilnic, cu 70% peste media europeană.

Majoritatea tratamentelor sunt administrate în afara spitalului, iar aproximativ 30% dintre pacienți întrerup medicația imediat ce simptomele se ameliorează, favorizând apariția rezistenței bacteriene.

O amenințare globală

Rezistența antimicrobiană este considerată de experți una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății globale. Estimările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată căpeste 39 de milioane de oameni ar putea muri din cauza infecțiilor rezistente la antibiotice până în 2050.