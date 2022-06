ANRE a acordat licență de operare conductelor de alimentare pentru gazele naturale din perimetrele Pelican și Midia din Marea Neagră

Operatorii economici Black Sea Oil & Gas, Gaz Plus Dacia şi Petro Ventures Resources au obținut licența pentru operarea conductelor de alimentare din amonte aferente activităţii de producţie a gazelor naturale din perimetrele Pelican şi Midia din Marea Neagră.

Începerea producţiei de gaze naturale din Proiectul "Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) - Conductă de alimentare din amonte - Segment terestru" este programată în doua jumătate a lunii iunie 2022. Capacitatea de producţie estimată a proiectului este de un miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României.

"Având în vedere: Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia - Suprafaţa Contractuală B, aprobat prin HG nr. 43/02.01.2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69/28.01.2014, al cărui titular este format din operatorii economici Black Sea Oil & Gas SA., Petro Ventures Resources S.R.L. şi Gas Plus Dacia SRL; Actul de autorizare emis de Ministerul Energiei nr. 100256AA/30.01.2019 pentru componenta offshore; Actul de autorizare emis de Ministerul Energiei nr. 100437AA/13.02.2019 privind lucrările efectuate pe uscat pentru proiectul "Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) - Conductă de alimentare din amonte- Segment terestru", în şedinţa Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, din data de 15.06.2022, a fost acordată Licenţa ANRE nr. 2462/2022 pentru desfăşurarea activităţii de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente activităţii de producţie a gazelor naturale Titularului acordului de concesiune pentru Explorare, Dezvoltare şi Exploatare Petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, suprafaţă contractuală B, format din operatorii economici Black Sea Oil & Gas SA, Gaz Plus Dacia SRL şi Petro Ventures Resoures SRL", transmite ANRE.