Bulgaria acuză România că blochează proiectele de infrastructură pe Dunăre

Karadjov a subliniat că, în pofida eforturilor Bulgariei și a susținerii Comisiei Europene, România rămâne reticentă la ideea extinderii conectivității dincolo de actualul punct unic Ruse-Giurgiu.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct, Ruse - Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a explicat demnitarul bulgar.

El a mai adăugat că procedurile pentru construcția celui de-al treilea pod în zona Ruse sunt blocate de ani de zile, iar cele pentru reevaluarea de mediu abia acum încep să avanseze.

Karadjov a arătat și că linia de feribot dintre Ruse și Giurgiu ar putea prelua un sfert din traficul pe pod dar colaborarea este insuficientă.

Proiecte majore în Ruse

Pe de altă parte, ministrul bulgar a raportat progrese privind alte investiții importante. Lucrările la terminalul intermodal din Ruse vor începe în curând, iar Compania Națională pentru Infrastructură Feroviară din Bulgaria a demarat deja prregătirile.

Totodată, concesionarea celor două porturi locale este pe final, după expirarea perioadei de contestații și selecția unui consultant.

Ce spune Bulgaria despre permisul de conducere la 17 ani

Referitor la noua directivă europeană pentru reducerea vârstei de obținere a permisului de conducere la 17 ani, Bulgaria a anunțat că se va abține, considerând măsura riscantă din cauza nivelului ridicat al accidentelor și deceselor pe șosele.

„Ca țară cu cea mai mare rată a accidentelor și multe decese pe șosele, este riscant pentru noi să coborâm vârsta la 17 ani. Nu suntem împotrivă, dar ne-am abținut, iar introducerea va avea loc cel mai târziu posibil, în măsura în care ne permite tratatul european”, a declarat Karadjov.

Totodată, Bulgaria pregătește implementarea permisului de conducere electronic.

Criză în transportul public și situația Poștei Bulgare

Ministrul bulgar a vorbit și despre situația dificilă din sectorul transportului de pasageri, mai ales pe traseele către localitățile mici, unde există o lipsă cronică de transportatori. O reformă legislativă este în plan pentru a garanta servicii de transport în toate zonele.

În plus, Karadjov a transmis că Poșta Bulgară se confruntă cu o criză financiară gravă și cu un număr insuficient de angajați, având datorii mari, notează stiripesurse.ro.