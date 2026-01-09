Cetățenii din Transnistria se înghesuie să obțină cetățenia moldovenească

Datele Agenției Servicii Publice arată o creștere semnificativă a solicitărilor în ultimele luni ale anului 2025.

Legea, promulgată de președinta Maia Sandu în septembrie 2025, a devenit aplicabilă din 24 decembrie. În intervalul septembrie–decembrie 2025, peste 2.000 de persoane din stânga Nistrului au solicitat cetățenia Republicii Moldova, cu aproape 50% mai mult față de aceeași perioadă din 2024, transmite stiri.md care citează zonadesecuritate.md.

Cel mai mare număr de cereri a fost înregistrat în decembrie 2025 – 744, aproape dublu comparativ cu decembrie anul precedent. Creșteri semnificative s-au atestat și în lunile anterioare.

Noile prevederi păstrează acordarea cetățeniei prin naștere pentru copiii care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, fără obligativitatea susținerii examenelor la limba de stat sau Constituție. În schimb, simplul fapt al nașterii în regiunea transnistreană nu mai este suficient pentru obținerea cetățeniei, așa cum era anterior.

Potrivit ASP, la mijlocul anului 2025, în Registrul de stat al populației figurau peste 375.000 de persoane din stânga Nistrului, majoritatea fiind cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care peste 260.000 dețineau buletine de identitate moldovenești. Numărul acestora variază anual, inclusiv din cauza schimbării domiciliului pe malul drept al Nistrului.