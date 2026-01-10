La ce trebuie să fii atent când setezi alarma de trezire pe iPhone?

Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
Posesorii de iPhone s-au confruntat cu ratarea zborurilor aeriene, a examenelor sau interviuri de angajare, precum și întârzieri la serviciu, după cum arată postările de pe rețelele sociale, notează useit.ro.
Pași rapizi să setezi alarma
Intră în Setări > Face ID și cod de acces.
Introdu codul și dezactivează Attention Aware Features.
Verifică Setări > Sunete și feedback haptic – setează volum maxim la „Tonuri de apel” și „Alerte”.
Bonus: Întoarce telefonul cu ecranul în jos noaptea.
