La ce trebuie să fii atent când setezi alarma de trezire pe iPhone?

de Redacția Jurnalul    |    10 Ian 2026   •   06:40
Sursa foto: Multe persoane se plâng pe rețelele sociale că nu a funcționat alarma de trezire pe iPhone.

O setare ascunsă pe iPhone reduce volumul alarmei de trezire, ceea ce are efecte negative asupra programului utilizatorilor.  

Posesorii de iPhone s-au confruntat cu ratarea zborurilor aeriene, a examenelor sau interviuri de angajare, precum și întârzieri la serviciu, după cum  arată postările de pe rețelele sociale, notează useit.ro.

Pași rapizi să setezi alarma

Intră în Setări > Face ID și cod de acces.

Introdu codul și dezactivează Attention Aware Features.

Verifică Setări > Sunete și feedback haptic – setează volum maxim la „Tonuri de apel” și „Alerte”.

Bonus: Întoarce telefonul cu ecranul în jos noaptea.

 

