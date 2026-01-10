Jurnalul.ro › Tech › Gadget › La ce trebuie să fii atent când setezi alarma de trezire pe iPhone? La ce trebuie să fii atent când setezi alarma de trezire pe iPhone?

Sursa foto: Multe persoane se plâng pe rețelele sociale că nu a funcționat alarma de trezire pe iPhone.

O setare ascunsă pe iPhone reduce volumul alarmei de trezire, ceea ce are efecte negative asupra programului utilizatorilor.