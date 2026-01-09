Alarmă! Rezerviștii chemați la război în 15 zile – ce zice noua lege militară promulgată de Nicușor Dan?

Lege nouă România 2026: Indemnizație 3 salarii medii pentru pregătire militară de bază – cine beneficiază?

Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare a fost modificată și completată printr-un act normativ promulgat vineri de președintele Nicușor Dan. Noile prevederi introduc indemnizații atractive pentru cei care finalizează programul de pregătire militară de bază, pun accent pe rezerviștii voluntari și clarifică obligațiile în situații de criză, cum ar fi starea de urgență sau război.

Cetățenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizație reprezentând trei câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata. Centrele militare îi iau în evidență pe aceștia și îi introduc în rezerva operațională.

„La instituirea stării de urgență şi a stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare şi a stării de război, rezerviştii sunt concentraţi şi/sau mobilizaţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale", precizează legea.

Actul normativ include și cetățeni români cu domiciliul în România care au îndeplinit serviciul militar în forțele armate ale statelor membre NATO sau UE, aceștia fiind luați în evidența centrelor militare cu gradul dobândit. Cetățenii încorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviştii au obligația de a se prezenta la locul, data și ora indicate în ordinul de chemare.

Prin excepție, în caz de stare de asediu, mobilizare sau război, cetățenii încorporabili și rezerviştii cu domiciliul în România, aflați temporar în străinătate, trebuie să se prezinte în maximum 15 zile calendaristice de la notificare la centrele militare corespunzătoare, pentru clarificarea situației militare și, după caz, primirea ordinului de chemare. Rezerviștii voluntari plecați temporar în afara țării au aceeași obligație, în termenul din contract, față de structurile de apărare și securitate națională.

Pe timp de pace, bărbații și femeile români cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar, pot solicita Ministerului Apărării Naționale participarea voluntară la un program de pregătire militară de bază de până la patru luni, în calitate de soldat/gradat voluntar. De asemenea, cei care au avut serviciu militar activ sau în rezervă, sau au fost polițiști ori polițiști de penitenciare, sunt luați în evidență ca rezervişti.

Aceste modificări vizează întărirea pregătirii populației pentru apărare și mobilizarea rapidă în situații de criză, oferind stimulente financiare pentru voluntari.

Agerpres