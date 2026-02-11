Cum risipește statul banii românilor. Investiții de milioane pentru clădiri abandonate

Clădiri reabilitate sunt închise de peste un deceniu, după ce politicienii s-au pozat tăind panglici.

Muzeul de Științe Naturale din Iași

Muzeul de Științe Naturale din Iași, reabilitat cu aproape 3 milioane de euro, a fost inaugurat fastuos în ianuarie 2024, în prezența lui Nicolae Ciucă, președinte al Senatului la acea vreme. Acesta evoca istoria sălii unde a fost ales A.I. Cuza, subliniind importanța culturală a imob-lului.

"În mandatul de ministru mi-am propus ca instituțiile de cultură să își deschidă larg porțile mai ales către publicul tânăr", spunea atunci și Raluca Turcan, fost ministru al Culturii.

Muzeul este închis și astăzi, la doi ani după inaugurare.

"A trebuit sa refacem un punct de transformare a curentului electric. În acest moment, colegii de la Universitatea Cuza lucrează la amenajarea muzeului", a a explicat Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al Primăriei Iaşi, potrivit observatornews.ro.

Centru sportiv blocat de birocrație

De asemenea, un centru multifuncțional din Iași, destinat copiilor din medii defavorizate, este închis din vara lui 2025, după ce primăria a invesit 17 milioane de lei în modernizarea acestuia.

Lipsa avizelor îl ține nefuncțional, ilustrând un tipar de risipă publică.