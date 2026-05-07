Leul își revine ușor față de euro, dar rămâne sub presiune: curs BNR 5,2661 lei/euro pe fondul crizei politice

Curs valutar BNR: euro scade ușor, însă economia rămâne tensionată după criza politică

Moneda națională a României a înregistrat joi o ușoară apreciere în raport cu euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Cursul oficial a fost stabilit la 5,2661 lei pentru un euro, marcând o scădere modestă față de nivelul record înregistrat în ședința precedentă, când moneda europeană a atins 5,268 lei.

Această evoluție vine după mai multe zile de volatilitate pe piața valutară, influențată de contextul politic intern și de incertitudinile economice care au afectat încrederea investitorilor.

Euro rămâne aproape de maxime istorice

Deși leul a reușit o ușoară revenire, euro continuă să se mențină la un nivel ridicat, apropiat de maximele istorice din ultimele luni. Comparativ cu ziua precedentă, deprecierea monedei europene este minimă, de doar 0,27 bani, ceea ce confirmă o stabilizare fragilă a pieței.

În ultimele două săptămâni, euro a înregistrat o creștere de aproximativ 3,5% față de leu, după o perioadă mai lungă de stabilitate în jurul pragului de 5,09 lei. Evoluția recentă indică o sensibilitate crescută a pieței valutare la factorii politici interni.

Leul câștigă teren ușor și față de dolar

Pe lângă evoluția față de moneda europeană, leul s-a apreciat ușor și în raport cu dolarul american. Cotația oficială BNR a fost de 4,4727 lei pentru un dolar, în scădere față de ședința anterioară, când moneda americană se situa la 4,4746 lei.

Această mișcare reflectă o tendință generală de ajustare a pieței, însă analiștii atrag atenția că fluctuațiile rămân în continuare dependente de contextul intern și internațional.

Francul elvețian și aurul continuă să crească

În contrast cu evoluția leului față de euro și dolar, moneda națională s-a depreciat în raport cu francul elvețian, considerat în mod tradițional un activ de refugiu în perioade de incertitudine. Cursul a fost stabilit la 5,7518 lei pentru un franc, în creștere față de ziua precedentă.

De asemenea, prețul aurului a continuat să crească, gramul fiind cotat la 680,6943 lei, ceea ce confirmă interesul investitorilor pentru active considerate sigure în perioade de volatilitate economică.

Criza politică, principalul factor de presiune

Evoluția cursului valutar vine pe fondul unei perioade de instabilitate politică în România, după demiterea Guvernului în urma unei moțiuni de cenzură. Situația a generat reacții rapide pe piețele financiare, investitorii manifestând prudență în privința perspectivelor economice ale țării.

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a avertizat că astfel de contexte pot genera în continuare fluctuații ale cursului de schimb, în funcție de evoluția situației politice și de măsurile economice care vor fi adoptate.

Impact asupra economiei și populației

Specialiștii economici atrag atenția că deprecierea leului are efecte directe asupra populației. Printre cele mai vizibile consecințe se numără creșterea ratelor la creditele în euro, majorarea chiriilor în marile orașe și scumpirea produselor de consum.

România, care depinde semnificativ de importuri, resimte puternic variațiile cursului valutar. În primele luni ale anului, importurile de alimente au depășit 1,86 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că orice apreciere a euro se reflectă direct în prețurile de la raft.

Economiștii estimează că presiunea asupra cursului ar putea contribui la o creștere suplimentară a inflației cu până la 3%, în cazul în care tendința de depreciere a leului continuă.