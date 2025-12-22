Deconturi de 225 de milioane de lei pentru continuarea investițiilor derulate de Ministerul Dezvoltării

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 225.384.421,71 de lei pentru 131 de investiții care vizează consolidarea cu risc seismic a unor clădiri publice și rezidențiale, termoficare, reabilitare termică, construirea unor locuințe sociale și elaborarea sau actualizarea unor documentații de urbanism a anunțat ministrul Cseke Attila, citat într-un comunicat postat pe pagina ministerului.

Astfel, s-au repartizat 30.148.450,07 lei pentru 23 de facturi care au ca obiectiv consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ incluse în Programul naţional de investiţii ”Şcoli sigure şi sănătoase”, iar 30.037.216,48 de lei au fost virați pentru plata a 47 de facturi care au în vedere consolidarea unor clădiri publice și multirezidențiale incluse în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

De asemenea, Primăria Municipiului București va primi 1.624.520,14 lei pentru achitarea unor facturi depuse prin Programul Termoficare.

Totodată, s-au alocat 111.971.114,79 de lei pentru 17 facturi care au ca obiectiv reabilitarea termică a unor clădiri publice și multirezidențiale, 46.441.961,09 lei au fost virați pentru 25 de facturi care vizează construirea de locuințe sociale, iar 5.161.159,14 lei au fost repartizați pentru elaborarea sau actualizarea a 18 planuri urbanistice generale și a unor regulamente generale de urbanism.