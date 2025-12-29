Fondurile de pensii facultative au înregistrat o creştere de 31% la sfârșitul lunii noiembrie

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) publicat luni. Valoarea contribuţiilor virate în luna noiembrie a fost de 79 milioane lei, iar contribuţia medie a fost de 164 lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,51 miliarde de lei la sfârșitul lunii noiembrie, respectiv 63,1%. Pe poziția a doua erau acţiunile, cu 1,92 miliarde de lei (26,9%). Obligaţiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 242,06 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor, conform sursei menţionate. Statistica ASF mai relevă că fondurile de pensii facultative aveau 984.484 de participanţi în luna noiembrie 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii, după cum este relatat de ASF: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.