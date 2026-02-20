Hidroelectrica face un nou pas în energia verde: Parc fotovoltaic în Țara Hațegului

Proiectul reprezintă un nou pas în strategia de diversificare a portofoliului de producţie şi de consolidare a prezenţei pe piaţa energiei regenerabile.

Ce presupune investiția

Contractul a fost atribuit în urma unei proceduri de licitaţie deschisă, la care au fost depuse patru oferte. Câştigătoare a fost desemnată asocierea formată din Electro-Alfa International SA, în calitate de lider, şi General ME.EL Electrica SRL.

Proiectul vizează dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 8,9 MWp şi o producţie medie anuală estimată la aproximativ 11 GWh. Reprezentanţii companiei susţin că investiţia va contribui la creşterea capacităţii de producţie din surse regenerabile, reducerea emisiilor de carbon şi susţinerea obiectivelor naţionale şi europene privind tranziţia energetică.

„Semnarea acestui contract marchează un nou moment important în strategia noastră de dezvoltare. Proiectul confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în capacităţi moderne şi eficiente de producere a energiei verzi, diversificând mixul energetic al companiei”, a declarat Bogdan Badea, CEO al companiei, într-un comunicat.

Când vor fi gata lucrările

Investiţia va fi realizată la cheie şi include activităţi de proiectare, furnizare de echipamente, execuţie lucrări, testare, punere în funcţiune şi asistenţă tehnică pe perioada de garanţie.

Durata totală a contractului este de 12 luni, dintre care două luni sunt alocate etapei de proiectare, iar zece luni execuţiei lucrărilor.

Compania este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România, cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, la care se adaugă parcul eolian de la Crucea. Reprezentanţii societăţii subliniază că dezvoltarea de noi capacităţi din surse regenerabile completează portofoliul hidroenergetic şi contribuie la atingerea ţintelor de decarbonizare asumate la nivelul UE, potrivit stiripesurse.ro.