Cine e în spatele Bitcoin? Trilionarul Dan Peña spune că, dacă am ști, am vinde rapid

Dan Peña, antreprenorul american supranumit „Omul de un trilion de dolari”, a spus: „Dacă ați ști cine e în spatele Bitcoin, ați fugi mâncând pămânul să vindeți”.

Afirmația lui Dan Peña a fost difuzată online și preluată masiv de conturi de social media ca un avertisment puternic. Omul de afaceri a spus că, odată ce identitatea lui va fi devoalată, Bitcoin ar ajunge la valoarea zero într-o „microsecundă”.

„Dacă ați ști cine a început Bitcoin, n-ați putea dormi noaptea. Eu știu. 100%”, a spus acesta.

Cu toate astea, el nu a dat un nume concret și nici o declarație oficială, și a spus asta într-un context de speculații și avertizări privind consecințele dezvăluirii identității celui care se află în spatele Bitcoin, care ar crea o panică globală și ar duce la prăbușirea rapidă a monedei.

În special comunitatea interesată de tranzacțiile cripto a răspândit această declarație, care nu face decât să alimenteze valul de teorii și controverse privind originile Bitcoin.

Dar afaceristul a mai ajuns în atenția publicului și în trecut, din cauza opiniilor sale nu foarte populare privind finanțele și criptomonedele.

Fragmentul video ce cuprinde controversata sa declarație au reaprins interesul pentru persoana din spatele celei mai puternice criptomonede din lume.

Și totuși, în același timp, documentele publicate recent care au legătură cu Jeffrey Epstein au readus în atenția publică conexiunile sale financiare, mai ales că acesta era implicat în cercuri timpurii de investiții în criptomonede, inclusiv relații de finanțare asociate cercetării în domeniul blockchain și unor companii conectate la ecosistemul crypto.

Într-una dintre comunicări, Epstein a spus el însuși că ar fi discutat cu persoane implicate în dezvoltarea timpurie a Bitcoin.

Bitcoin a fost lansat în 2008 de o persoană sau un grup care a folosit numele Satoshi Nakamoto, un pseudonim care nu a fost niciodată asociat cu o identitate reală.

Unele discuții din online sugerează că Epstein ar fi putut juca un rol direct în crearea Bitcoin sau în utilizarea acestuia pentru activitățile financiare.

În orice caz, un lucru rămâne cert: Epstein s-a învârtit în cercuri financiare și tehnologice de elită și a investit în tehnologii emergente, inclusiv în proiecte ce au inclus criptomoendele.

Cercetări independente recente au arătat că Bitcoin nu mai este de mult un experiment marginal, ci o realitate economică solidă, în special în Europa de Est, unde adopția criptomonedelor a atins niveluri comparabile sau chiar superioare celor din Occident.

În Europa de Est se concentrează peste 11% din valoarea totală a criptomonedelor primite on-chain la nivel global, ceea ce o situează pe locul al patrulea mondial din punctul de vedere al volumului tranzacțiilor.

Ucraina și Rusia se află constant în topul țărilor cu cele mai mari volume de tranzacții cripto, în pofida războiului și a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

Ucraina a înregistrat 100 de milioane de dolari intrări de criptomonede, în timp ce Rusia a depășit pragul de 180 de miliarde ded olari – un semn clar că atât utilizatorii individuali, cât și cei instituționali continuă să adopte active digitale la scară largă.

Analize recente indică faptul că nivelul de adopție „de jos în sus” din Europa de Est rivalizează sau chiar îl depășește pe cel din piețele vestice. Ucraina se remarcă printr-un grad de utilizare per capita printre cele mai ridicate din Europa.

Chiar și în contextul unei incertitudini legislative crescânde, activitatea din zona finanțelor descentralizate (DeFi) a cunoscut o creștere accelerată în regiune, în special în Ucraina, Rusia, Polonia, Belarus și Slovacia.

În prezent, DeFi reprezintă peste o treime din totalul fluxurilor de valoare cripto din Europa de Est.

Pentru milioane de oameni, Bitcoin nu mai este un instrument speculativ, ci o plasă de siguranță. Criptomoneda este utilizată ca protecție împotriva inflației, instabilității generate de conflicte armate și riscurilor valutare.

În același timp, activele digitale au devenit o componentă esențială a rețelelor de remitențe (rețelele de transfer) și a finanțărilor de urgență, în special în zonele afectate de crize.

Pe măsură ce adopția crește, se intensifică și luptele de reglementare.

În Uniunea Europeană, inclusiv în țări precum Polonia, Cehia și Slovacia, statele membre sunt presate să implementeze regimuri stricte de raportare, taxare și licențiere a activelor digitale. Astfel, criptomonedele trec treptat de la statutul de „frontieră nereglementată” la cel de infrastructură financiară mainstream.

Această tranziție are implicații majore pentru utilizatori, companii și instituții, dar și pentru filosofia inițială a Bitcoin, construită pe descentralizare și autonomie față de sistemele financiare tradiționale.

Pe acest fundal, reapare un element mult mai incomod. Investigații recente și documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA indică implicarea financiară a lui Jeffrey Epstein în ecosistemele timpurii ale Bitcoin, inclusiv legături cu dezvoltatori și instituții din primele faze ale criptomonedei.

Deși aceste materiale nu stabilesc identitatea creatorului Bitcoin, ele redeschid întrebări sensibile despre cine — și cu ce interese — ar fi putut influența etapele incipiente ale dezvoltării criptomonedelor și de ce.

Bitcoin a luat naștere dintr-un cod open-source, prezentat drept un proiect fără centru de comandă. Astăzi, însă, se află la intersecția geopoliticii, reglementării și fluxurilor globale de capital. Dacă afirmația lui Dan Peña ar fi vreodată confirmată, consecințele nu s-ar limita la prăbușiri de prețuri. Ar însemna rescrierea narațiunii ultimilor peste 15 ani de istorie a criptomonedelor. În orice caz, asta ridică o întrebare incomodă: cât de bine înțelegem, de fapt, sistemul financiar alternativ pe care l-am adoptat?

(sursa: Mediafax)