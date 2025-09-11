Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Pe de altă parte, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3397 lei, mai mult cu 1,58 bani (+0,23%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3297 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4290 lei, în scădere cu un ban (-0,11%), faţă de 5,4353 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 505,2770 lei, de la 508,6964 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES