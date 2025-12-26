Horoscop săptămânal, 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026: intrăm în Noul An cu decizii importante

La începutul săptămânii, Mercur se află încă în expansivul Săgetător și formează aspecte tensionate cu Saturn (30 decembrie) și Neptun (1 ianuarie), scoțând la suprafață ultimele provocări ale unui decembrie dificil.

Tot pe 1 ianuarie, Mercur intră în Capricorn, aducând claritate, logică și o comunicare mult mai directă. Săptămâna se încheie cu Luna Plină în Rac, pe 3 ianuarie, un moment cu încărcătură emoțională puternică, care contrastează cu tonul pragmatic al sezonului Capricorn.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie, te face mai sensibil în ceea ce privește familia și viața de acasă. O situație tensionată apărută în urmă cu un an are acum șansa să se vindece. Pentru asta, va trebui să iei inițiativa și să deschizi dialogul, chiar dacă pare incomod.

Mantra săptămânii: Acasă

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

2026 începe cu nostalgie. Luna Plină activează amintiri, întâlniri cu oameni din trecut sau momente care te fac să privești înapoi cu emoție. Rememorarea nu este doar plăcută, ci necesară pentru a înțelege cine ai devenit.

Mantra săptămânii: Memorie

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Începi anul cu o schimbare de perspectivă asupra banilor și valorilor personale. Luna Plină te ajută să ceri sprijin, să îți reorganizezi bugetul sau să înțelegi mai bine ce înseamnă, de fapt, abundența pentru tine.

Mantra săptămânii: Valoare

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Luna Plină în zodia ta, pe 3 ianuarie, aduce un moment de maximă conștientizare legat de identitatea ta, de felul în care arăți și te prezinți lumii. Este un bun moment pentru ajustări și pentru a-ți acorda mai multă grijă.

Mantra săptămânii: Eu

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Chiar dacă mulți sunt încă în vacanță, tu simți că ești pe fugă. Luna Plină îți amintește că ai nevoie de pauză și odihnă. Lecția este clară: nu totul trebuie rezolvat acum.

Mantra săptămânii: Odihnă

♍ Fecioară (23 august – 23 septembrie)

Săptămâna aceasta luminează zona prieteniilor și a comunității. După mult timp în care te-ai simțit „diferit”, începi să înțelegi unde îți este locul. Apar și impulsuri creative sau romantice neașteptate.

Mantra săptămânii: Înflorește

♎ Balanță (23 septembrie – 21 octombrie)

Luna Plină activează zona carierei și a imaginii publice. Ești mai vizibil ca oricând, chiar dacă atenția nu îți este mereu confortabilă. 2026 se anunță un an al asumării și al rolului de lider.

Mantra săptămânii: Strălucește

♏ Scorpion (22 octombrie – 21 noiembrie)

Un plan legat de studii, călătorii sau dezvoltare personală ajunge la un punct culminant. Ce părea imposibil anul trecut este acum realizabil. Hobby-urile și micile plăceri îți aduc liniște și bucurie.

Mantra săptămânii: Creează

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna Plină te aduce în fața unor negocieri importante: financiare sau emoționale. Ai nevoie de sprijin, nu poți face totul singur. Organizarea și claritatea te ajută să începi anul cu mai mult control.

Mantra săptămânii: Compromis

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Luna Plină luminează sectorul relațiilor. Apare un moment de claritate sau de evoluție importantă în viața ta afectivă. Dacă ești singur, este un bun moment pentru a-ți seta intenții clare legate de parteneriat.

Mantra săptămânii: Conectează-te

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Deși ai nevoie de retragere, această săptămână este una dintre cele mai aglomerate din ultimele luni. Un proiect profesional sau o rutină de sănătate începe să dea rezultate vizibile.

Mantra săptămânii: Pași

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Luna Plină aduce lumină în zona iubirii și creativității. Comparativ cu anul trecut, când te simțeai blocat sau dezamăgit, acum ești din nou conectat la bucurie, inspirație și oameni care te susțin.

Mantra săptămânii: Iubire