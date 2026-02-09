x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   14:45
Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Sursa foto: Hepta/Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro

Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0934 lei, în urcare cu 0,11 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0923 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,2955 lei, în scădere cu 2,35 bani (-0,54%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3190 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5599 lei, în urcare cu 0,70 bani (+0,12%), faţă de 5,5529 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit luni până la valoarea de 689,9950 lei, de la 676,6689 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

