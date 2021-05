50% dintre angajații români nu vor să lucreze în companii cu reputație proastă

Aproximativ 50% dintre angajații români nu ar lucra pentru o companie cu reputaţie proastă, chiar dacă ar câștiga mai mult. Totodată, principalul motiv pentru care salariații nu aplică pentru un loc de muncă este că nu au informații despre mediul de lucru din compania respectivă, arată un studiu de piaţă realizat de Randstad România Employer Brand.

Societățile care nu au un brand puternic plătesc salarii cu 10% mai mari, iar 80% dintre liderii din procesul de recrutare consideră că un brand puternic de angajator are un impact semnificativ asupra capacităţii lor de a angaja talente.

Pentru 74% dintre angajați contează cel ma mult pachetul salarial, 69% sunt motivați de atmosfera plăcută la serviciu, iar 68% de siguranţa locului de muncă. Acestea sunt mai importante în rândul femeilor şi al angajaţilor cu educaţie peste medie.

Totodată, un mediu de lucru sigur anti COVID-19 se află pe locul 7 în preferințele candidaților.

Munca distanţă se clasează pe unul dintre ultimele locuri în rândul criteriilor luate în calcul de salariaț, fiind luată în calcul mai ales de persoane cu studii peste medie.

Peste 10% dintre angajaţi şi-au schimbat locul de muncă în cea de-a doua parte a anului trecut, 17% între 18 şi 24 de ani și 18% având studii peste medie.

25% dintre români vor să-și schimbe locul de muncă în prima jumătate a acestui an, 59% având sub 35 de ani .

48%își găsesc servicu prin intermediul portalurilor, 37% cu ajutorul relaţiilor personale/recomandărilor, iar 30% prin social media, cu Facebook în top - 88%. Persoanele între 18 şi 24 de ani este cel mai probabil să îşi găsească un loc de muncă prin intermediul căutărilor pe Google.

Circa jumătate dintre angajaţi au început să lucreze mai mult de la distanţă în timpul pandemiei COVID-19, din care 57% au fost implicaţi în această decizie, iar 42% s-au văzut în faţă faptului împlinit.



În topul industriilor clasate pe primele locuri raportat la gradul de recunoaştere sunt industria de retail, financiară, oil & gas, telecom şi FMCG. Din punctul de vedere al atractivităţii, industria de IT se clasează pe primul loc, urmată de servicii.

În primii trei cei mai dezirabili angajatori din România se află Amazon Development Center (România), HP Inc. România şi Ubisoft. Ford România a fost desemnată cel mai dezirabil angajator din sectorul automotive, ING Bank România s-a clasat prima în industria financiar-bancară și Lidl conduce în cea de retail.

Pe primul loc pe industrii, se află: IT - Ubisoft; servicii - Amazon Development Center România; FMCG - Heineken România; telecom - Orange România; farma (producţie şi distribuţie) - Antibiotice; producţie - De'Longhi România; oil & gas - OMV Petrom.

Studiul a fost realizat pe 190.000 de respondenţi din 34 de pieţe. Cercetarea a fost efectuată în luna ianuarie 2021. La studiu au participat 4.700 de respondenţi cu vârste între 18-65 de ani, incluzând studenţi, angajaţi, freelanceri şi şomeri.