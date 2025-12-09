Revoluție în calculul pensiilor! Din 2026, vechimea în muncă se schimbă radical

Din 2026 se schimbă calculul vechimii în muncă: ce aduce noua lege a pensiilor

Un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice schimbă modul în care se calculează stagiul de cotizare, trecând de la zile lucrătoare la zile calendaristice. Deși impactul asupra pensiilor nu va fi major, noile formule vor conta mai ales pentru angajații cu peste 25 de ani de muncă sau fără stagiu complet, potrivit Antena 3 CNN.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat un ordin esențial pentru aplicarea noii legi a pensiilor, care intră în vigoare în 2026. Modificarea principală privește trecerea de la raportarea în zile lucrătoare la calculul în zile calendaristice, ceea ce impune o conversie tehnică obligatorie pentru determinarea stagiului de cotizare.

Fosta șefă a CNPP, Doina Pârcălăbău, a explicat că schimbarea nu va afecta substanțial cuantumul pensiilor:

„Influența asupra beneficiilor calculate, respectiv a pensiilor nu este schimbată în mod semnificativ datorită faptului că se pune în concordanță modalitatea de evidență a muncii, respectiv a salariilor, cu modalitatea de calcul a stagiului de cotizare.”

Totuși, efectele devin vizibile în cazul celor care depășesc 25 de ani de stagiu:

„Influența pe care o poate avea este în cazul celor care au stagiu de cotizare peste 25 de ani și atunci dacă realizează mai mult decât 25 de ani vor fi acele puncte de stabilitate care adaugă valoare la pensie.”

Cine va resimți cel mai mult schimbarea

Conversia la zile calendaristice este importantă și pentru cei fără stagiu complet sau pentru cei care cer derogări de la vârsta standard de pensionare.

Pârcălăbău subliniază:

„Practic, în situația în care o persoană a lucrat într-o lună toate zilele calendaristice... numărul de zile calendaristice este egal cu numărul de zile lucrătoare și calculul nu se schimbă.”

Totuși, cei cu întreruperi, cu jumătate de normă sau cu mai multe contracte vor avea un stagiu calculat proporțional.

În continuare, determinantă rămâne valoarea salariilor raportate de angajat:

„Important este în cazul calculului și al mărimii pensiei sumele la care s-a contribuit, respectiv salariile încasate.”

Cele trei formule oficiale pentru conversia zilelor lucrate în zile calendaristice

Ordinul CNPP stabilește trei etape distincte de calcul, în funcție de perioada raportată:

1. Aprilie 2001 – februarie 2003

Z_NN_T = suma zilelor declarate în lună de angajator, în funcție de norma și numărul de ore lucrate/zi (fără zile de șomaj sau indemnizații).

2. Martie 2003 – iunie 2005

Z_NN_T = zile declarate de angajator pentru perioadele lucrate în condiții normale, raportate la norma de lucru (8, 7 sau 6 ore).

Formula ține cont de orele lucrate pe zi, diferite pentru normă întreagă sau part-time.

3. Din iulie 2005 până în prezent

Z_NN_T = suma zilelor declarate de angajator (fără zile de șomaj/indemnizații).

Aceeași logică este aplicată și pentru condiții speciale, deosebite sau perioade de prestații sociale.

Ordinul introduce și o limitare clară: numărul de zile nu poate depăși totalul zilelor lucrătoare din lună.

Exemplu practic de calcul

Pentru un angajat cu 20 de zile lucrate într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, formula este:

(20 × 30) ÷ 22 = 27,27 zile calendaristice de stagiu.

Astfel, angajatul acumulează mai multe zile de cotizare decât a lucrat efectiv, prin conversia necesară aducerii sistemului la standard unitar.

Cei care muncesc tot anul fără întreruperi acumulează automat un stagiu complet, egal cu numărul total al zilelor calendaristice.

Cum verifici online vechimea în muncă

Românii își pot verifica stagiul de cotizare și vechimea direct pe site-ul CNPP:

Se creează un cont online pe www.cnpp.ro. Formularul trebuie depus fizic la Casa de Pensii sau trimis electronic cu semnătură digitală. După validare, în secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii” pot fi descărcate documentele cu stagiul lunar sau anual.

Ce este, de fapt, vechimea în muncă

Codul Muncii definește vechimea ca perioada în care o persoană a activat în calitate de angajat, indiferent de tipul contractului sau modul de remunerare.

Aceasta este diferită de stagiul de cotizare, care include și perioadele lucrate legal în alte state europene, unde au fost plătite contribuțiile sociale.