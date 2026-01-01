Mesaje de Sfântul Vasile 2026. Cele mai frumoase urări și SMS-uri de La mulți ani

Pe 1 ianuarie 2026, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale creștinismului. Este o zi specială dedicată tuturor celor care poartă numele Vasile, Vasilica, Vasi, Vasili sau alte derivate, un prilej ideal pentru a transmite urări sincere, mesaje de suflet și gânduri bune de „La mulți ani”.

Pentru cei care vor să marcheze această sărbătoare cu eleganță, am pregătit o selecție de mesaje și SMS-uri originale de Sfântul Vasile, potrivite pentru familie, prieteni sau colegi, ce pot fi trimise atât prin telefon, cât și pe rețelele sociale.

Cele mai frumoase mesaje și urări de Sfântul Vasile 2026

„La mulți ani, Vasile! Să ai parte de sănătate, bucurii și un an nou plin de împliniri și reușite.”

„De ziua numelui tău, îți doresc fericire, liniște sufletească și oameni dragi aproape. La mulți ani!”

„Vasile, fie ca anul care începe să-ți aducă motive zilnice de zâmbet și împliniri pe toate planurile. La mulți ani!”

„Să fie ziua ta la fel de specială precum ești tu! La mulți ani, Vasile!”

„Cu ocazia sărbătorii de Sfântul Vasile, îți doresc sănătate, noroc și un an plin de realizări. La mulți ani!”

„Sărbătoarea Sfântului Vasile să-ți aducă pace în suflet și bucurii nesfârșite. La mulți ani!”

„Dragă Vasile, fie ca această zi onomastică să fie începutul unui an extraordinar pentru tine. La mulți ani și numai bine!”

„Vasilica, îți doresc un An Nou luminos și o zi de nume memorabilă. La mulți ani!”

„Sfântul Vasile, al cărui nume îl porți, să te ocrotească mereu, să-ți aducă liniște, speranță și pace în suflet. La mulți ani cu împliniri!”

„Domnul să-ți dăruiască sănătate, înțelepciune, viață lungă și să-ți împlinească toate dorințele curate.”

„La mulți ani! Fie ca Sfântul Vasile să vegheze asupra ta și să-ți aducă fericire și echilibru interior.”

„De ziua numelui tău, îți doresc noroc, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani, Vasile!”

„Îți doresc din suflet pace, bucurie și o viață trăită fără regrete. La mulți ani, Vasile!”

„Un gând bun și-o îmbrățișare,

La ceas de mare sărbătoare.

Sfântul Vasile să te păzească,

Iar visele să ți se-mplinească!

La mulți ani, Vasile!”

„Cu simple cuvinte îți urez fierbinte

Mulți ani înainte,

Cu cer senin și noroc deplin,

Cu porți deschise pentru visele tale.

La mulți ani, Vasile!”