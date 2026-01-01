x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Ian 2026   •   10:20
Intervenții Salvamont: Zeci de turiști au ajuns la spital
Sursa foto: Facebook/Salvamont România recomandări în contextul deschiderii pârtiilor de schi

Salvamontiștii din țară au intervenit miercuri, în ultima zi din 2025, pentru salvarea a 39 de persoane accidentate în zonele montane.

Dispeceratul Național Salvamont anunță că miercuri, 31 decembrie, au fost înregistrate 38 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Cele mai multe solicitări, opt, au fost pentru Salvamont Lupeni, câte 4 au fost pentru Salvamont Judeţul Brașov, Salvamont Maramureș și Salvamont Predeal, și câte 3 pentru Salvamont Gorj, Salvamont Neamţ, Salvamont Prahova. Au mai fost primite apeluri în Alba, Mureș, Cluj, Harghita, Sibiu și Suceava.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 39 de persoane. Dintre acestea, 21 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. Celelate persoane salvate au primit acordul de a fi transportate cu mașinile aparținătorilor.

De asemenea, miercuri s-au mai primit 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: interventii salvamont turişti
