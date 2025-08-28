Cei mai bogați bugetari amenință cu proteste. Salariile URIAȘE le sunt amenințate de reforma administrativă

Guvernul pregătește ajustarea salariilor personalului din ASF, ANRE și ANCOM.cu până la 30% și să reducă posturile cu 30%, însă sindicaliștii avertizează că aceste schimbări pot genera riscuri sistemice, afectând autonomia și independența instituțiilor.

Salarii incredibile la stat

Angajații ASF, ANRE și ANCOM sunt printre cei mai bine plătiți bugetari din România, cu salarii medii nete de 12.000 - 18.000 de lei, iar președinții acestor instituții pot ajunge indemnizații lunare între 61.000 - 75.000 de lei.

Această situație a stârnit controverse puternice, inclusiv în rândul unor parlamentari și specialiști, care consideră disproporționată remunerația față de alte categorii profesionale.

Sindicaliștii susțin că tăierile drastice vor afecta capacitatea instituțiilor de a funcționa eficient și își exprimă temerea că reducerea organigramei și salariilor va slăbi independența acestor organisme. Aceștia au transmis o scrisoare Parlamentului, solicitând menținerea actualelor condiții.

Premierul și liderii coaliției au cerut conducerilor instituțiilor să prezinte până la 30 septembrie 2025 noile grile salariale și organigrame, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Reduceri de personal în administrația locală

Totodată, sunt anunțate reduceri de personal și în administrația locală cu posibile concedieri colective și măsuri de reconversie profesională.

Reforma administrativă vizează o diminuare a aparatului birocratic, aflat în creștere chiar și în contextul digitalizării. Specialiștii subliniază necesitatea unui echilibru între eficiență și protejarea personalului calificat din instituțiile publice, potrivit observatornews.ro.

Controversele continuă, iar noul pachet legislativ urmează să fie adoptat în perioada următoare și susținut în Parlament de Guvernul Ilie Bolojan.