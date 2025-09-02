Ilie Bolojan vrea reformă de amploare în instituțiile de stat: "Nu este normal ca banii din impozitele pe proprietate să se ducă în găuri negre din administrație"

„Fără acest pachet de administrație care se impună și reducerea efectivă de personal și reală, acolo unde posturile nu sunt calculate corect subliniez, unde sunt supradimensionate, acest pachet 2 nu este întreg. Mie, personal, nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare pe proprietate de la fiecare locuință din România și, în loc a banii pe care îi luăm de la cetățeni, spun pe bună dreptate pentru că s-au făcut multe investiții și trebuie confinanțate și în continuare, în loc să meargă la confinanțarea investiției. Nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră, care înseamnă cheltuieli inutile și nejustificate în administrație publică din România.

Dacă nu vom face acest lucru, este evident că e doar o problemă de timp până structura de cheltuieli structurale nefiind afectată, nu va face decât să înghită creșterile de venituri pe care le realizăm prin o colectare mai bună, prin o creștere de TVA și așa mai departe, și din nou vom ajunge într-o situație din care am plecat. Iar în calitate de premier, știind aceste lucruri, nu pot să girez o astfel de situație”, spune premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației locale.

Restructurări la stat

El amintește că reforma administrației locale a fost agreat de către coaliția de guvernare.

„La început am agreat că vom face o reducere de personal și în administrația centrală și în administrația locală și trebuie să facem acest lucru dacă într-adevăr ne ținem de cuvânt. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală, pentru că din nou aici sunt alte structuri, alte blocuri de salarizare importante și am făcut o analiză pe o primă autoritate, cea pentru protecția consumatorilor și am constatat că fără niciun fel de probleme cu o reducere de 20% a posturilor lucrurile pot funcționa cel puțin la fel de bine, dar cu performanțe suplimentare și cu cheltuieli de personal mult diminuate. Și asta trebuie făcută o analiză la nivelul fiecarei autorități centrale.

Nu este un lucru ușor reducerea de personal și în general reducerea de cheltuieli, pentru că astea sunt cotate ca niște vești proaste, uneori par că le dai singur de veste, pentru că atunci când se dau vești de genul acesta și mai ales când trebuie să le faci, nu sunt foarte mulți oameni dispuși să le asume. Dar trebuie să le facem și asta, pentru că altfel, v-am spus, structura noastră de cheltuieli rămâne dezechilibrată și riscăm să nu reușim să recuperăm aceste componente de deficit și să ducem România pe o traiectorie normală, pe care știu că o putem duce”, încheie premierul Bolojan.