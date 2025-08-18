x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Piata muncii Pensii fără muncă. 1 milion de români au venituri egale cu ale celor care au cotizat 25 de ani

Pensii fără muncă. 1 milion de români au venituri egale cu ale celor care au cotizat 25 de ani

de Redacția Jurnalul    |    18 Aug 2025   •   14:30
Pensii fără muncă. 1 milion de români au venituri egale cu ale celor care au cotizat 25 de ani

Circa un milion de români care nu au cotizat niciodată la sistemul de pensii publice încasează indemnizații sociale în fiecare lună. Acestea sunt cu numai 100-200 de lei mai mici față de pensiile persoanelor care au contribuit timp de peste 25 de ani cu salariul minim pe economie.

Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), din iulie 2025, arată numărul total al beneficiarilor indemnizației sociale pentru pensionari a fost de 892.076 persoane. Dintre aceștia, 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 proveneau din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a acestei indemnizații suportate de bugetul de stat a fost de 536 lei. Cele mai mari sume s-au acordat în județele Maramureș (626 lei), Hunedoara (602 lei), Bistrița-Năsăud (596 lei), Prahova (593 lei) și Cluj (592 lei). Cei mai mulți beneficiari se regăsesc în București (39.150), Suceava (35.015), Iași (31.386), Dolj (29.932) și Prahova (28.017).

Ce venituri au pensionarii agricultori

În cazul pensionarilor agricultori, indemnizația socială medie a fost de 353 lei, cele mai mari valori fiind în județeleIlfov (481 lei), Hunedoara (460 lei) și sectoarele 2 și 5 din București (448, respectiv 431 lei). Județele cu cei mai mulți pensionari agricultori beneficiari au fost Iași (5.539 persoane), Botoșani (5.167), Olt (4.238), Suceava (3.429) și Vaslui (2.983).

CNPP precizează că persoanele ale căror venituri totale din pensii și indemnizații sunt mai mici de 1.281 lei primesc lunar această sumă, conform Legii nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, notează stiripesurse.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: pensii venituri munca agriculori
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri