Situație dramatică pe piața muncii: Salariile au scăzut în 12 județe. Angajările sunt blocate. Inegalitățile se adâncesc

Potrivit celor mai recente date, câștigurile medii salariale au scăzut în 12 județe, pe fondul diminuării bonusurilor, al restructurărilor și al blocării angajărilor.

De ce scad salariile?

Florentina Știrbescu este asistentă medicală în Slatina și, după 35 de ani de activitate, spune că veniturile i-au fost diminuate odată cu reducerea unor drepturi salariale, iar cheltuielile tot mai mari pun o presiune suplimentară asupra bugetului familiei.

"Știu că a scăzut, s-a tăiat rația de hrană. După 35 de ani de muncă e foarte greu. Nu se reflectă valoarea financiară în anii de muncă, în anii de experiență. Noi dintotdeauna am economisit, deci când te înveți cu puțin, e bine. Dar e greu, avem și copil, o să meargă la facultate, e greu", a explcat aceasta pentru observatornews.ro.

Cele mai mari scăderi salariale au fost înregistrate în județul Bacău, urmat de Giurgiu, Constanța și Ialomița. Specialiștii explică fenomenul prin dispariția locurilor de muncă bine plătite, apariția unor posturi cu salarii mai mici și reducerea beneficiilor acordate angajaților.

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Majorările salariale nu fac față inflației

În restul țării salariile au continuat să crească, însă într-un ritm modest, insuficient pentru a compensa efectele inflației. Experții în resurse umane avertizează că majorările salariale din mediul privat rămân sub nivelul creșterii prețurilor, ceea ce înseamnă o diminuare a puterii reale de cumpărare.

Diferențele dintre județe rămân însă foarte mari. În București, salariul mediu net depășește 7.600 de lei, în timp ce în Teleorman este de puțin peste 4.100 de lei. Astfel, un angajat din Capitală câștigă, în medie, cu aproximativ 3.500 de lei mai mult în fiecare lună decât unul din Teleorman.

Economiștii pun aceste decalaje pe seama dezvoltării inegale a mediului de afaceri. Județele cu puțini angajatori și investiții reduse oferă mai puține locuri de muncă bine plătite și înregistrează, în același timp, rate mai ridicate ale migrației către alte regiuni sau în străinătate.

În schimb, marile companii și corporațiile sunt concentrate în centre economice precum București, Cluj, Timiș sau Brașov, unde salariile sunt susținute de un număr mai mare de posturi specializate și de management.

Pe fondul încetinirii consumului și al scăderii puterii de cumpărare, una din cinci companii a decis să blocheze angajările în ultimul an, semnal că piața muncii traversează o perioadă de incertitudine.