Salarii România 2026: Cine câștigă cel mai bine și unde veniturile au devenit insuficiente pentru cheltuielile zilnice

Într-un an marcat de măsuri de austeritate, taxe mai mari și costuri ridicate pentru produse și servicii, diferențele dintre salariile din România au devenit tot mai vizibile. În timp ce angajații din anumite sectoare ajung la venituri nete de peste 15.000 de lei lunar, alte categorii profesionale câștigă sume care cu greu acoperă cheltuielile de bază.

Salariul mediu a crescut, dar românii cumpără mai puțin cu aceiași bani

Ritmul creșterilor salariale a încetinit considerabil față de anii anteriori. Dacă în trecut majorările de venituri ajungeau frecvent la 15-16%, în prezent avansul este mult mai redus.

Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 3,5% într-un an, ajungând la circa 5.843 de lei. Problema este că această majorare este depășită de inflație, care a rămas la un nivel de peste 10%.

Astfel, câștigul salarial suplimentar este practic anulat de scumpiri. Calculat în termeni reali, după ajustarea cu rata inflației, valoarea salariului mediu scade la aproximativ 5.273 de lei. Practic, românii pot cumpăra mai puține produse și servicii decât în urmă cu un an, chiar dacă suma primită pe card este mai mare.

Domeniile unde salariile trec de 12.000 de lei pe lună

Există însă sectoare în care veniturile rămân printre cele mai ridicate din România. Angajații din domenii precum energie, tehnologie sau servicii financiare continuă să fie în topul clasamentului salarial.

Cele mai mari salarii se regăsesc în industria de extracție a petrolului și gazelor, unde venitul mediu net ajunge la aproximativ 15.429 de lei lunar.

Sectorul IT rămâne unul dintre cele mai bine plătite domenii, cu salarii medii nete de aproximativ 14.249 de lei. Pe următoarele poziții se află activitățile de asigurări, cu venituri de circa 13.585 de lei, telecomunicațiile cu aproximativ 12.292 de lei și industria produselor din tutun, unde salariul mediu net ajunge la aproape 12.230 de lei.

Aceste domenii continuă să atragă specialiști datorită nivelului ridicat de calificare necesar și a cererii mari de forță de muncă.

Domeniile unde salariile sunt sub nivelul unui trai decent

La celălalt capăt al clasamentului se află sectoarele unde veniturile sunt mult mai mici și unde angajații resimt cel mai puternic efectele inflației, potrivit Antena 3 CNN.

Cele mai reduse salarii medii nete apar în pescuit și acvacultură, cu aproximativ 2.915 lei lunar, dar și în activitățile de asistență socială, unde veniturile ajung la circa 2.955 de lei.

Salarii reduse se regăsesc și în restaurante și servicii de alimentație, cu aproximativ 3.347 de lei net, precum și în industria confecțiilor, unde media este de aproximativ 3.432 de lei.

Sumele sunt semnificativ sub nivelul estimat pentru un trai decent în România, unde costurile lunare pentru o persoană sunt evaluate la peste 4.300 de lei.

Cine a câștigat și cine a pierdut la salarii în ultimul an

În ciuda perioadei dificile din punct de vedere economic, unele domenii au înregistrat creșteri importante ale veniturilor.

Cele mai mari majorări au fost înregistrate în telecomunicații, unde salariile au crescut cu aproximativ 775 de lei, urmate de industria asigurărilor, cu un plus de circa 516 lei.

Creșteri salariale au mai fost raportate în activități științifice și tehnice, cu aproximativ 447 de lei în plus, dar și în construcții, unde veniturile au crescut cu circa 336 de lei.

În schimb, anumite sectoare au înregistrat scăderi salariale. Administrația publică a pierdut aproximativ 308 lei la nivel mediu de venit, educația a înregistrat o scădere de circa 245 de lei, iar domeniul imobiliar a avut un minus de aproximativ 203 lei.