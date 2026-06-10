Șomajul din România a depășit media Uniunii Europene în 2025

Dintre țările UE, cea mai mare rată a șomajului a fost înregistrată în Spania, atingând 10,5%, urmată de Finlanda, unde procentul ce indică populația ce se află în șomaj atinge 9,7%, iar în Grecia, 8,9%. La polul opus, cele mai căzute rate de șomaj au fost înregistrate în Cehia, 2,8% și în Polonia și Malta, acolo unde procentul se ridică la 3,1%, potrivit Eurostat.

În ceea ce privește rata șomajului, ea poate varia în funcție de nivelul de studii, localizare - adică mediul urban sau rural, vârstă ori gen.

În ceea ce privește localizarea, cea mai mare rată a șomajului din UE se înregistrează în mediul rural din România, într-un procent de 9.3%, în timp ce în mediul rural din Ungaria, aceeași rată este de 5%, iar în Lituania este de 8,4% și Slovacia este de 7,2%.

Studiile se află la polul opus. Cele mai scăzute rate de șomaj au fost înregistrate în rândul tinerilor cu studii superioare: 1,3% rata șomajului în rândul tinerilor cu niveluri mai înalte de educație atingând aceeași valoare cu cea a Cehiei. Am fost urmați îndeaproape de Bulgaria și Polonia, acolo unde șomajul în rândul tinerilor atinge un procent de 1,4%.

În ceea ce privește țara, genul și gradul de urbanizare, cea mai mică rată a șomajului a fost înregistrată în rândul bărbaților care trăiesc în orașele din România, rata șomajului în cazul lor, atingând 2%.

La polul opus în UE se află Spania, acolo unde cea mai mare rată de șomaj se înregistrează în rândul femeilor din orașe și suburbii: 13%, neavând un loc de muncă.

Persoanele cu un nivel scăzut de educație au înregistrat rate mai ridicate ale șomajului în întreaga UE. În 2025, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani cu un nivel scăzut de educație s-a situat la 10,5 %, comparativ cu 4,7 % în cazul celor cu un nivel mediu de educație și 3,6 % în cazul celor cu un nivel ridicat de educație.

Cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație au fost înregistrate în Slovacia (38,8 %), Suedia (20,0 %) și Finlanda (18,8 %). Aceste țări au înregistrat, de asemenea, cele mai mari diferențe între ratele șomajului în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație și al celor cu un nivel ridicat de educație.

(sursa: Mediafax)