Termen-limită pentru pensionarii nerezidenți: Ce act trebuie să depună pentru a evita suspendarea pensiei

Documentul confirmă că beneficiarul este în viață și este obligatoriu să fie prezentat de două ori pe an, cu scopul de a proteja sistemul public împotriva fraudelor.

Neîndeplinirea acestei obligații poate duce la suspendarea pensiei, iar reluarea transferurilor financiare poate întârzia câteva săptămâni dacă certificatul este depus ulterior.

Suspendarea afectează și pensiile de urmaș în cazul dosarelor cu mai mulți beneficiari.

Procedura de depunere a certificatului

Certificatul trebuie completat, semnat și certificat la ambasadă sau consulat, apoi transmis direct Casei de Pensii prin poștă, curier sau online. Mandatarii desemnați prin procură specială trebuie să informeze autoritățile cu privire la orice modificare în situația beneficiarului.

Termen-limită

Pentru a evita blocajele financiare, pensionarii sunt sfătuiți să respecte termenul-limită de 30 septembrie 2025 și să utilizeze metode rapide și sigure de transmitere a certificatului, potrivit spynews.ro.