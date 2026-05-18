Schimbări pe piața valutară: Euro crește în raport cu leul, USD înregistrează o scădere luni

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4771 lei, în scădere cu 0,30 bani (-0,07%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4801 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7017 lei, în creştere cu 0,28 bani (+0,05%), faţă de 5,6989 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit, luni, până la valoarea de 653,8279 lei, de la 654,1370 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES